乾杯開線上超市搶攻頂級生鮮市場 挹注新營運動能

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (16) 日宣布進軍線上零售市場，自有電商平台「乾杯超市」正式開站，集結乾杯出品、肉品專業，鎖定頂級生鮮市場，拚開創生鮮零售新成長動能。

乾杯董事長平出莊司表示，後疫情時代餐飲外送需求熱絡，加上近期生鮮電商崛起，顯示網購餐點和生鮮食材已成為消費新趨勢之一，為順應市場改變，因此決議積極搶進線上頂級生鮮市場。

平出莊司進一步說明，乾杯集團具備肉品進口商優勢，與日本領導肉品進口公司日鉄物産株式会社長期合作，掌握市場珍稀肉品來源，並具備縮短產銷流程、大宗進貨採購，及專業的日籍料理團隊等優勢，可提供具有價格優勢的頂級生鮮肉品。

乾杯集團事業發展核心圍繞肉品專業，以頂級和牛在餐飲市場闖出連鎖燒肉龍頭的地位，於 2017 年正式跨足肉品 B2B 外販事業，目前已是全台最大澳洲和牛肉品進口商，此次成立自有電商平台乾杯超市，是進入 B2C 零售市場的里程碑。

除了線上超市上線，乾杯指出，旗下品牌包括「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」和「黑毛屋」的料理同時開放線上訂購服務，提供適合個人、小家庭的用餐規格，此外將瞄準企業大宗採購需求推合作優惠，未來挹注既有品牌成長動能可期。