王品Q2轉盈 EPS 0.86元 將加速全台展店

連鎖餐飲集團陸續發布第二季財報，王品 (2727-TW) 今 (6) 日率先公布第二季稅後純益為 6463 萬元，年減 8.65%，較上季虧損近 1.5 億元轉盈，每股純益 0.86 元，上半年稅後虧損 8387 萬元，每股虧損 1.12 元；王品表示，集團正逐步走出新冠疫情影響，兩岸將持續展店，其中，台灣事業群至年底前將再新開 30 家店，平均一個月開 6 個新據點，挹注營運動能。

王品第二季合併營收 34.8 億元，季增 17.6%，年減 13.3%，營業毛利 15.77 億元，年減 13.94%，毛利率比起去年同期近持平，來到 45.26% 僅年減 0.33 個百分點，營業利益 1.59 億元，年增 26.41%，營業利益率 4.57%，年增 1.44 個百分點，稅後純益 6463 萬元，年減 8.65%，每股純益 0.86 元。

王品說明，台灣事業群 4 月營收走到谷底，隨著疫情趨緩，消費者 5、6 月聚餐意願大幅提高，同時，中國事業群第二季營收 10.6 億元，季增高達 88.2% 並轉虧為盈，隨著兩岸事業群表現均明顯轉強，帶動第二季財報，集團正逐步走出新冠疫情的影響。

另外，王品同時公布 7 月合併營收 13.92 億元，月增 14.3%，年增 2.32%，台灣事業群 9.1 億元，年增達 11.43%，並創 6 年來同期新高。

王品中國事業群 7 月營收 4.8 億元，月增 24.98%，反映王品、西堤兩大主力品牌業績回溫，王品規劃，於中國的粵菜新品牌「鵲玥」將展店到 4 家，「鵝夫人」則持續重整，有助提升整體營運績效。

展望後市，王品強調，除了 8 月餐飲旺季可期，已規劃加速展店，截至 7 月底全台有 270 家店，8 月則一口氣將新開 7 家門店，目標至年底可達 300 家規模。