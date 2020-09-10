若中芯遭美封殺 旺宏吳敏求：一定造成NOR Flash缺貨

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (10) 日表示，若中芯國際遭美政府封殺，影響兆易創新 NOR Flash 生產，勢必會造成 NOR Flash 缺貨；對於華為禁令將生效，他也說，將送件向美國政府申請出貨華為許可。

美國政府傳擬將中芯國際列入貿易黑名單，由於中芯為全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新代工廠，提供其 NOR Flash 代工月產能 1 萬片，在中芯可能跟進華為遭美方制裁下，市場認為，台廠旺宏、華邦電 (2344-TW) 均可望受惠轉單。

中芯若遭封殺，將影響兆易創新 NOR Flash 出貨，吳敏求認為，隨著越來越多電子產品採用 NOR Flash，若中芯確定無法替兆易創新代工，一定會造成 NOR Flash 市場缺貨。

對於華為議題，吳敏求則說，9 月 15 日禁令生效前，台廠均受惠華為的強勁拉貨動能，但禁令生效後就無法再出貨，旺宏也將向美國政府送件，申請出貨華為許可，但預期美國大選前，核准機率很小。

雖然 9 月 15 日後，將無法供貨華為 5G 基地台應用，不過，吳敏求認為，5G 基地台廠商將會出現市占率消長情況，彌補華為的需求缺口。

旺宏目前已獲約 8 成 5G 基地台廠商採用，包括日本、韓國公司，也正在爭取歐洲電信商訂單，若成功獲歐洲電信商採用，等同完成 5G 基地台廠商佈局的最後一塊拼圖。

對於今年整體營運，吳敏求表示，第三季表現不會讓外界失望，今年全年表現應可持穩，明年起車載應用上會有很大的進展，「世界上的好車都會用旺宏的晶片」，未來在車用、醫療與工業用三大領域，表現將會越來越好。