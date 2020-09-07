8月營收同走揚 旺宏攀4個月高點 華邦電寫11個月新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 今 (7) 日同步公告 8 月營收，旺宏 8 月營收 31.54 億元，月增 0.5%，年減 16.8%，攀近 4 個月高點；華邦電 8 月營收 44.33 億元，由於華為趕在禁令生效前提前拉貨，推升營收月增 7.48%，年減 0.68%，寫近 11 個月新高。

旺宏前 8 月營收 249.8 億元，年增 22.8%。旺宏表示，下半年是傳統旺季，仍有些不確定因素存在，包括疫情發展、美中關係、華為疑慮等，但未看到重大負面影響，對下半年仍有信心，整體審慎樂觀。

產品價格方面，總經理盧志遠指出，NOR Flash 價格上半年走升，下半年高階應用可望穩健持平；SLC NAND Flash 應用多數集中消費性市場，可能有跌價壓力，但製程技術由 36 奈米轉進 19 奈米，有助營收、獲利。

華邦電前 8 月累計營收 328.58 億元，年增 3.69%。華邦電表示，第 3 季伺服器、網通等應用客戶，可能面臨庫存調整，第 4 季需求動能才會再度向上，估下半年營運將持平上半年。

展望本季，研調機構 TrendForce 預期，第 3 季 NAND Flash 仍將供過於求，各類產品合約價轉跌。而近期 DRAM 現貨通路雖有部份記憶體顆粒價格上漲，但在主流 server DRAM 採購動能未回溫前，下半年 DRAM 價格仍有壓。