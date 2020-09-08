〈美股早盤〉假期後科技股賣壓持續 道瓊開盤挫逾400點、那指再跌逾3%

勞動假期過後首個交易日，美股主要指數週二 (8 日) 開盤，道瓊工業指數跌逾 400 點或 1.6％，那斯達克指數跌 356 點或 3.15%，標普 500 指數跌 2％，費半跌 3.5％。

上週經歷近半年來最劇烈拋售後，科技股週二開盤持續崩跌，特斯拉 (TSLA-US) 早盤跌 15%、蘋果 (AAPL-US) 跌 5%、亞馬遜 (AMZN-US) 跌 4.2、微軟 (MSFT-US) 跌 3.4％、臉書跌 3.3％、Netflix(NFLX-US) 跌 2.3％。

費半成分股全線飄綠，應材 (AMZT-US) 以 7% 跌幅領跌，安森美跌 6.7%、Nvidia(NVDA-US) 跌 5.31%、高通 (QCOM-US) 跌 3.4%、AMD(AMD-US) 跌 3.04%。

關於美中緊張局勢，美國總統川普週一 (7 日) 表示，正在考慮與中國脫鉤，強調不能再依賴中國，並表示未來將進一步擴大對中國的限制措施，例如禁止將聯邦政府合約外包給中國企業。

截至台北時間週二 (8 日)21 時許：

道瓊指數下跌 449.19 點或 - 1.60%，暫報 27684.12 點

那斯達克下跌 343.40 點或 - 3.04%，暫報 10969.74 點

標普 500 下跌 70.97 點或 - 2.07%，暫報 3355.99 點

費半下跌 78.13 點或 - 3.53%，暫報 2134.60 點

台積電 ADR 下跌 1.41% 至每股 77.80 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.677%

紐約輕原油下跌 6.39% 至每桶 37.23 美元

布蘭特原油下跌 5.74% 至每桶 40.21 美元

黃金下跌 0.65% 至每盎司 1921.80 美元

美元指數上漲 0.59% 至 93.27 點

那斯達克指數早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 16.09％，至 351.01 美元。

標普 500 指數委員會上週五 (4 日) 決定將電商平台 Etsy、自動測試機供應商泰瑞達 (Teradyne)，以及製藥公司 Catalent 納入標普 500 指數，特斯拉意外未獲得青睞。

Nikola(NKLA-US) 早盤上漲 28.69％，至 45.75 美元。

Nikola 和通用汽車 (GM-US) 週二 (8 日) 宣布，雙方進入戰略合作夥伴關係，Nikola 將以 11% 股權換取通用汽車的 Ultium 電池系統及 Hydrotec 燃料電池技術，以尋求 2022 年底前投產全新電動皮卡 Badger。

作為協議的一部分，通用汽車將擁有 11% 的 Nikola 股份，並有權提名一名董事加入董事會。Nikola 希望能夠在 10 年內省下 40 億美元的電池和動力系統成本，以及另外 10 億美元的工程和檢驗成本，這項協議則為通用汽車帶來超過 40 億美元收益。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤下跌 1.66％，至 38.43 美元。

《路透社》及華爾街預計，對於需求增長的錯誤預期，恐導致埃克森美孚在 2021 年面臨 480 億美元的損失，屆時恐需透過大量裁員以及減少擴張計畫來應付高額成本。

華爾街預計，到了 2021 年，埃克森美孚在營運現金流、股息支付以及大規模擴張計畫上的高額成本，總計高達約 480 億美元，分析師甚至認為，既使曾經認為不可能，這家公司削減股息的機率已越來越大。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

面對今日波動極度劇烈的市場行情，Forexlive 分析師 Justin Low 認為，這是華爾街交易員自勞動節假期返回後，採取規避風險的做法所導致。

有市場參與者認為，在聯準會準備採取長期低利率政策的背景之下，這波拋售不會維持很長一段時間。

斯巴達資本 (Spartan Capital) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「我認為市場不會進行大幅修正，先前市場反彈的主要動力來自於聯準會，基本上除了股市外，投資人沒有其他地方可以放錢了。」

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示：「我認為我們應該開始預期類股輪動，隨著封鎖措施解除和疫苗前景樂觀，人們正逐步回到正常生活，對科技的高度依賴正在從封鎖期間的高峰回落，科技股的勢頭將因此減弱。」