〈能源盤後〉新冠持續新增確診 美駕駛季結束 沙國降價 布油也跌破40美元

週二 (8 日) 交易，原油期貨價格收盤創 6 月以來最低點，由於全球新冠病例持續增加，美國暑假駕駛季節結束以及沙烏地阿拉伯計畫 10 月起降價的報導，令市場大眾無法擺脫對原油需求的擔憂。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.01 美元或近 7.6%，收每桶 36.76 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.23 美元或 5.3%，收每桶 39.78 美元。

原油週一下跌 1.5%，但週一美國大多金融市場因勞動節休市。根據道瓊市場數據，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均收在自 6 月以來的高點，WTI 原油與 Brent 原油之家的價差則達到 8 月 20 日以來的最大。

分析師表示，沙烏地阿拉伯調降對亞洲買家的官方售價，被視為需求疲弱的跡象，令 Brent 原油週一承壓。

市場消息人士在 8 月最後一週向 S&P Global Platts 透露，運往亞洲的原油價格預計調降每桶 1 至 2 美元。

ING 全球商品主管 Warren Patterson 表示，市場最關注的問題仍在需求端，且由於中國前幾個月已進行過補貨，因此目前似乎沒有大量的新中國買家出現。

繼 6 月份創紀錄的交易量之後，海關數據顯示，8 月份中國原油平均每日進口量為 1123 萬桶，低於 7 月份的 1213 萬桶，遠低於 6 月份創紀錄的 1299 萬桶。他指出，按年計算，進口量仍年增 13%。

油價下跌也適逢美國駕駛季節 (陣亡將士紀念日到勞動節) 的結束，這表明汽油需求進入淡季。

儘管有沙國調降原油價格的消息，以及需求令人擔憂地下降，均因新冠疫情而起，但價格期貨集團市場分析師 Daniel Flynn 表示，市場「已經將需求下降入價，且已經自前幾個月市場進入負價的狀態恢復過來。」

因此，「如果各州持續重新開放，我們應該會看到企業和需求增加到這場惡夢之前預期的水準。」

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格下跌 6.3%，收每加侖 1.1028 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 6.5%，收每加侖 1.0768 美元。

這兩個最近期契約價格均創 6 月初以來最低收盤價。