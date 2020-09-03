分析師：油價預計走高 唯一的理由就是美元還會疲軟

有分析師認為，國際原油可能僅因為一個理由繼續上漲，就是美元疲軟。

能源諮詢公司 Vanda Insights 創辦人 Vandana Hari 週四 (3 日) 表示，從基本面來看，石油完全沒有上漲的理由，這就是為何油價只在區間震盪，但是由於美元疲軟，油價在區間範圍走高，同時這也是唯一的理由。

包括原油期貨，全球多數商品都以美元計價，因此當美元走弱，商品價格常有機會上揚。

今年受到疫情影響，3 月起全球陸續出現經濟封銷，重重打擊油價，並造成石油期貨首度出現負油價。之後，到 5 月及 6 月之後，原油價格小幅反彈，因為各地均放鬆管制，重新開放經濟。

Hari 表示，在 7 月及 8 月印度油價下挫，其他國家大多持平，說明排除美元影響性之後的油價走勢。

亞洲週四早盤，布蘭特原油期貨交易價格在每桶 44.50 美元左右，而西德州原油期貨報價在 41.65 美元左右。

Hari 指出，美元到 2021 年可能會繼續承受壓力，因為美元保持貶值符合美國經濟的利益，這會讓原油價格得到支撐。

她認為，川普推升美股的努力也會發揮作用，因為這包括了大量的貨幣寬鬆及財政刺激政策，讓人們對金融市場保持樂觀情緒，並支撐原油價格。