〈能源盤後〉WTI原油跌破40美元 本週跌逾7% 降至7月初以來最低

週五 (4 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油自 7 月初以來首次跌破每桶 40 美元關卡，擴大本週跌幅，係因市場擔憂需求前景、股市大跌和美元走強等，將油價打壓至 7 月以來最低水準。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 指出，美元走強使原油承壓，且原油也被「避險情緒與廣泛市場拋售潮給淹沒。」

ICE 美元指數本週上升約莫 0.5%，週五因美國非農就業報告優於預期，美元也再次獲得推升助力。

美國 8 月非農關鍵數據： 非農就業增加 137.1 萬人，預期增加 132 萬人，前值增加 176.3 萬人。 失業率 8.4%，預期 9.9%，前值 10.2%，為連續第四次下降。

原油需求持續為市場關注焦點。Smith 指出，「因產品需求受阻且庫存增加，導致裂解價差疲弱，使美國的原油需求受抑制，尤其是中間的蒸餾油 (含熱燃油和柴油)。」裂解價差是指原油與原油提煉產品之間的價格差。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.60 美元或近 3.9%，收每桶 39.77 美元

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.41 美元或 3.2%，收每桶 42.66 美元。

根據道瓊市場數據，這 2 種基準原油週五均收在最前月契約自 7 月 9 日以來最低收盤價。

WTI 原油在連續 4 週收高後，本週下跌近 7.5%；Brent 原油本週下跌 6.9%。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 指出，週三原油大跌 2% 以上，是本週下行最大推動者，係因需求疲弱持續令人擔憂，儘管 EIA 公布的報告顯示，美國上週原油庫存和產量大幅下降。

與此同時，貝克休斯（Baker Hughes BKR）週五公布，本週活躍的美國石油鑽機數量增加了 1 個到 181 個，上週減少 3 個。

在石油產品中，美國汽油需求的反彈較蒸餾油需求回升快速。

價格期貨集團市場分析師 Phil Flynn 表示，精煉廠生產汽油時也會產出蒸餾油。新冠疫情削減了全球 1/3 的需求，迄今汽油的使用量比蒸餾油的使用量反彈得更快，煉油廠仍有大量的柴油和其他燃料，於利潤率低而不願意生產更多這些產品。

RBC Capital 分析師 Michael Tran 在報告中指出，

過去 6-8 週內，美國駕駛模式已經大致平穩，這意味著精煉產減少生產才是庫存下降的主因，「換句話說，這是供應推動而非需求拉動。這就是為什麼汽油精煉利潤率極低且不斷下降的原因。」

Tran 認為，利潤淺薄可能進一步限制原油漲勢，以及進一步調降煉油廠運行率，以平衡產品庫存。

其他能源商品

10 月交割的汽油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 1.1772 美元，本週下跌 5.6%。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 1.4%，收每加侖 1.1515 美元，本週下跌 7.2%。

10 月交割的天然氣期貨價格上升 4.1% ，收每百萬 Btu 2.588 美元，本週下跌 2.6%。

EIA 和原油價格資訊服務分別均預期，今年勞動節週末的汽油價格為 2004 年以來最低水準。