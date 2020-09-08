〈台股盤中〉電子、防疫概念股回神 一度站回12700點

美股週一勞動節休市一天，不過歐股收紅、亞股漲多跌少，激勵台股早盤走揚，蘋概三王、聯發科等大型電子權值股回神，高價股及防疫概念股撐盤，加上新台幣走升，大盤開高震盪，一度攻上 12700 點，收復 5 日線，估成交量 2400 億元。

觀察蘋概三王今日表現，鴻海受惠新 iPhone 進入備貨階段、電腦終端產品出貨續強，8 月營收寫歷年同期新高，激勵股價開高震盪，站回 10 日線；台積電同樣力守盤上，漲幅逾 1%；大立光盤中由黑翻紅，也有 0.28% 漲幅。

其他電子股方面，聯發科重啟漲勢，盤中獲買盤進駐，漲幅逾 2%，祥碩、玉晶光漲幅逾 5%，均扮演撐盤要角；聯電揮別昨日強漲態勢，早盤賣壓出籠、紅翻黑，不過高價股回神，祥碩有逾 5% 漲幅，信驊、譜瑞 - KY 力守紅盤。

類股部分，防疫概念股表現強勁，生華科拉出第 4 根漲停，台康生、健亞同步亮燈漲停；中化生、懷特、亞諾法、健喬等也有半根漲停。

太陽能股漲多拉回，近期漲勢最強勁的茂迪，早盤開低後一路直奔跌停鎖住，達能也同樣逼近跌停價位，國碩、盈正、太極、聯合再生均在盤下震盪。

法人表示，台股多頭持續挑戰月線，不過類股快速輪動，成交量未明顯放大下，短線恐持續震盪整理，可留意個股轉向基本面表現較佳的個股。