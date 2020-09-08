電子股重回資金主流 台股上有壓下有撐 漲62點收12663點

美股因勞動節休市一天，台股今 (8) 日開高，由台積電、聯發科領軍電子族群走強，一度漲逾百點、站上 12700 點關卡，但指數遭遇月線反壓，終場漲幅略為收斂，收在 12663.56 點，上漲 62.16 點或 0.49%，成交值 2045.72 億元，5 日線及 10 日線再度得而復失。

電子、半導體族群今日重回資金主流，權王台積電股價回神，上漲逾 1%，收在 431 元，收復月線；鴻海維持小碎步走升的格局，終場漲 0.3%，收在 77.5 元；大立光則在平盤下震盪，終場收黑。

中芯遭美國盯上，市場預期台廠聯電可望迎接轉單，不過，聯電今日開高後，隨即爆量下殺，由漲逾 4% 翻黑下跌逾 3%，終場收在 22.7 元；同為二線晶圓廠的世界，股價也呈現開高走低，以下跌 0.5% 作收。

其他權值股方面，IC 設計指標股聯發科開低走高，終場漲 1%，重回 600 元之上；國巨、台達電、統一、台化、和泰車等多檔皆獲得資金青睞，股價表現強勢；而富邦金、兆豐金等金融股為今日盤面較弱勢族群。

生技股重回多頭懷抱，生華科拉出第 4 根漲停，國光生、中化生、台康生、健亞、順藥、永昕、環瑞醫、逸達、科妍同步亮燈漲停；懷特、健喬、晟德等也有逾半根漲停。

太陽能股漲多回檔，茂迪亮燈跌停，達能重挫逾 9%，聯合再生、碩禾、太極同樣賣壓沉重。風電概念股同步走軟，上緯投控、新光鋼、世紀鋼挫近半根停板，永崴投控、永冠 - KY、台船等也都震盪走跌。