〈台股盤後〉電子高價股無力 翻黑收12601.4點失守月線

美國擬將中芯列入制裁名單，拖累半導體、IC 設計族群股價翻黑，權值股王台積電臉綠，加權指數早盤在傳產、金融拉抬下一度攻上月線，但不敵電子族群賣壓襲擊，終場指數下跌 36.55 點，收在 12601.4 點，月線失而復得，成交量 2226.48 億元。

台股今 (7) 日資金持續自電子類股撤離，先前漲多的 IC 設計與半導體高價股率先成為資金調節對象，電子族群交易比重降至 7 成以下，儘管有航運、傳產與金融力撐，但仍不敵電子股賣壓。

IC 設計族群中包括世芯 - KY 股價重挫逾 9% 以上，盤中跌停鎖死，高價股力旺、昇佳電子分別也有 8%~9% 跌幅，千金個股祥碩、譜瑞 - KY 也大跌逾 8%，股價雙雙失手月線。

半導體族群中包括聯發科、訊芯 - KY、矽力 - KY、天鈺、晶心科、創意、景碩等在賣壓調節下，股價同步翻黑。

航運股在航運需求回溫，歐美航線漲價助攻下，帶動股價翻揚成為買盤新歡，四維航盤中股價高掛漲停紅燈，中櫃大漲 8%、台船、陽明各有 5% 以上漲幅、宅配通、長榮、華航股價也在買單追捧下同步走揚。

先前表現相對落後的金融股也是買單追捧重點，包括群益證、王道銀、華南金、台中銀等股價都有 1% 以上漲幅。

法人指出，美國擴大對中國制裁拖累半導體族群走勢，台股隨美股翻黑面臨拉回整理壓力，其中漲多高價股成為資金優先調節對象，外資改抱基期低的傳產與金融個股，在美股漲多拉回壓力下，台股短線恐將繼續震盪整理。