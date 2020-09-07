台股跌36點月線得而復失 三大法人聯手賣超120.5億元

美國科技股續疲，台股今 (7) 日在多頭蓄勢反攻下，一度收復月線、10 日線、5 日線等 3 道短均線，由傳產、金融扮演領頭羊，可惜電子族群盤中後遭摜壓、無力撐盤，終場指數翻黑下跌 36 點，在多空交戰下，驚險守住 12600 點關卡，三大法人同站賣方，合計賣超 120.51 億元。

加權指數終場下跌 36.55 點，收在 12601.4 點，成交值 2226.48 億元。觀察籌碼面，外資上週五狂砍 236 億元後，今日再賣超 94.65 億元；投信則反手賣超 11.11 億元；自營商同步賣超 14.74 億元，三大法人合計賣超 120.51 億元。

美國擬將中芯國際列入貿易黑名單，市場預期聯電可望獲轉單，帶動今日股價跳空漲停，鎖在 23.55 元；市場也點名世界有機會受惠，終場上漲 2.8%，收在 96.5 元；台積電今日股價則震盪走弱，終場下跌 0.7%，收在 426 元。

光電類股續呈疲弱表現，光學鏡頭廠大立光領跌，終場下挫 2.6%，玉晶光重挫 3.5%、亞光跌逾 1%。上週獲法人青睞的友達及群創也遭到調節，分別下跌逾 2%、3%。

鴻海集團強攻高毛利伺服器業務，傳從緯創集團旗下緯穎手中搶下微軟代工大單，受利空消息衝擊，緯穎今日股價落入跌停，緯創同步走弱，鴻海則維持上漲走勢。

遠傳與亞太電結盟，將進行二階段股權交換，激勵亞太電股價跳空漲停，吸引近 20 萬張排隊搶買，遠傳股價同步上漲逾 1%，而台灣大、中華電則在平盤整理。