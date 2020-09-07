台股多頭可望延續至明年 科技股將見結構性復甦

凱基投顧今 (9) 日發布最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明年，主因新冠疫情加速數位經濟提早來臨，產生結構性的復甦，並帶動科技股第 2 季財報與展望遠優於預期，進而觸發市場於 6 月底開始上修台股獲利。

圖：凱基證提供。

凱基認為，以今年預估本益比來看，評價或許已來到長期高峰，但若用明年的獲利角度來看，其實本益比並不高，市場對明年獲利預估也在上修當中。

其中，凱基看好科技股後續表現，尤其數位經濟加速、5G 升級、中國去美化等因素加持，將會產生結構性的復甦，並可望帶動獲利 V 轉。

凱基進一步說明，3 月下旬開始全球股市的迅猛漲勢主要是由少數大型科技公司所驅動， S&P 500 的六大科技公司合計上漲 32%，而新興市場的六大科技股 (阿里巴巴、騰訊、台積電、三星、美團以及納斯帕斯) 今年以來合計上漲 27%，反觀其他股票則合計下跌 1.5%。

儘管新冠肺炎所引發的全球衰退可說是「百年之最」，然而與以往的經驗不同，本次衰退對經濟的影響並非全面性，衝擊最大的是以人與人接觸為基礎的服務業，對一般製造業的影響較小，而科技業所受的影響最為輕微，部分次產業如網購、外賣與視訊會議等甚至受惠。

可觀察到，疫情爆發以來，台灣的出口數字在科技產品年增率維持在 12%，非科技產品則衰退高達 15%，也顯示疫情對科技業的影響甚微。

不過，凱基仍提醒，此次科技股狂潮仍存在兩項風險，包括美中關係和美國加強對大型網絡平台公司的監管，以及景氣復甦使科技股的吸引力相對下降，因此，建議投資人除關注科技股外，也可採取均衡的投資策略。