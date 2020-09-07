電子股壓盤 台股攻月線失利 跌36點收12601點

美國科技股表現弱勢，台股多頭今 (7) 日蓄勢反攻，一度收復月線等 3 道短均線，傳產及低價股奮力撐盤，無奈電子、半導體族群後繼無力，終場多空交戰下空方勝出，指數翻黑下跌 36.55 點，收在 12601.4 點，成交值 2226.48 億元。

觀察主要權值股，台積電今日震盪走弱，終場下跌 0.7%，收在 426 元；大立光賣壓相對沉重，終場跌 2.6%，收在 3560 元；鴻海則維持在平盤之上，小漲作收；聯發科、台達電、廣達、國巨等電子股普遍走弱；台塑、台化、統一、中鋼、台泥等傳產股表現較為強勢。

外媒指出，美國防部擬將中芯國際列為貿易黑名單，市場預期聯電可望獲得轉單，帶動今日股價跳空漲停，鎖在 23.55 元；另外市場也看好世界有機會受惠，一度大漲半根停板，終場以上漲 2.8% 作收。

鋼鐵股躍居買盤焦點，中鋼構、中鴻、燁興、千興、威致、聚亨等多檔皆亮燈漲停，中鋼、新光鋼勁揚約半根停板。此外，塑膠類股同樣是資金青睞標的，台達化亮燈漲停，台聚、亞聚、台塑、中石化等都在盤面上表現。

美國線海運價持續飆漲，貨櫃三雄第 3 季業績噴發，長榮、陽明早盤大漲約半根停板，萬海也漲逾 1%，不過，長榮股尾盤遭到調節，以平盤作收。

觀察盤面弱勢族群，PCB 股漲多拉回，ABF 載板大廠南電重挫逾 7%，欣興及景碩也下跌近半根停板，此外，金像電、精成科、柏承、台表科賣壓也相當沉重。散熱族群同步倒地，除了曜越亮燈跌停，雙鴻、建準下跌逾半根停板，超眾、奇鋐、泰碩等跌勢都相當重。