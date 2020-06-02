凱基看寬鬆環境支撐股市 下半年聚焦七大題材

凱基投顧今 (2) 日發表 2020 年下半年台股展望，預料第一季已是今年單季最差狀況，上市櫃公司第二季獲利將較第一季明顯好轉，儘管下半年景氣能見度不高，但美國聯準會 (FED) 無限量寬鬆有助市場風險偏好，建議投資人可關注 5G 基地台、伺服器、雲端資料中心、商務 PC、電競 PC 和工業自動化等題材，其次看好蘋概股可望受惠潛在轉單效應。

凱基投顧指出，台股上市公司第 1 季單季獲利 3280 億元，較新冠肺炎爆發前預測下修近 40%，且較去年同期大幅衰退 20%，不過，台灣的半導體廠訂單所受衝擊有限，加上居家上班、線上學習等帶動 NB 和伺服器於第 2 季出現急單，因此，預料將支撐台股第 2 季單季獲利可望較第 1 季明顯好轉。

凱基投顧預估，今年 4 個季度台股上市櫃業者獲利年增率分別為 - 19%、-9%、-5% 和 18%，下修幅度遠小於國際股市。

凱基投顧進一步說明，儘管疫情衝擊智慧型手機或消費性電子的消費端需求，不過，企業端的需求如遠端醫療、工作和學習等卻反而升溫，使科技股表現亮眼，貢獻台股獲利超過 60%，有效彌補傳產股將近 40% 的獲利下修。

另一方面，由於中國政府力推新基礎建設，加速 5G 基礎建設的布建，也支撐中國 5G 手機的需求。

在全球新冠疫情年底前沒有捲土重來，以及未考慮美國政府再度擴大對華為的出口制裁等條件下，凱基投顧預期第 1 季廠商獲利已是今年最差，第 4 季獲利將可望由負翻正，但若疫情再度來襲，或 9 月 15 日後美國政府全面封殺華為，將為台股第 4 季獲利增添變數。

假設年底前爆發二次疫情且較前次嚴峻，凱基投顧估未來一年的企業獲利恐將再下修 15%；而若華為訂單全數歸零，且不考慮轉單效益下，對整體台股的獲利衝擊約 5%。

整體而言，凱基投顧樂觀看待台股今年第 2 季起獲利將漸入佳境，惟復甦的過程會受制於新冠疫情與華為斷鏈事件。