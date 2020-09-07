盤前財經大事搶先讀2020年09月07日

今日操盤前瞻

美股休市一日

中國 8 月進出口數據

股東會：淳紳、安盛生

除權息：台光電、三圓、隆大、晉泰、統新等

傳明年第二季「iPhone 12s」開賣 屬 4G 廉價版

在 iPhone12 進入備貨階段，周日 (6 日) 外媒引述消息人士表示明年第二季推出的「iPhone12s」將取代 iPhone XR 系列。閱讀全文...

〈台股風向球〉美股修正恐提前引發結帳賣壓 靠營收亮眼股延續多頭火種

台股過去一周下跌 90.9 點，周線再度翻黑，法人指出，大盤已連續二周未能突破前一周的高點，有緩步向下整理之勢，儘管下檔季線支撐力道仍強，然而，美股轉趨修正，未來一周仍不排除有大幅回檔壓力，恐提前引發台股季底結帳潮。閱讀全文...

〈觀察〉分食全球 30 兆美元商機 台灣永續投資將起飛

近年來全球掀起永續投資浪潮，全球投入永續投資資金已超過 30 兆美元，台灣 ESG 基金規模的排行在亞洲已是除日本之外第二大。閱讀全文...

〈觀察〉遠傳入股亞太電結盟鴻海 5G 電信版圖將洗牌

遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW) 兩家電信商，僅商談兩周便決定攜手 5G 共頻共網，遠傳也將與鴻海 (2317-TW) 結為盟友，國內電信界 5G 首波整併案，將讓電信版圖大洗牌。閱讀全文...

中國傾力發展第三代半導體 台廠挾優勢啖商機

隨著美國政府在半導體領域持續打壓，中國政府有意傾國之力發展第三代半導體產業，第三代半導體產業競爭走向白熱化，台廠挾第一、二代半導體領先優勢，可望搶得先機。閱讀全文...