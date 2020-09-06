黃金vs美金誰才是真金 台新金投資長看好金價續向上

黃金現貨 8 月初創下每盎司 2075.47 美元的歷史最高價後，震盪劇烈，最低一度跌破 1900 美元；而另外一個也被稱為「金」的美金，則走勢迥異，今年呈現弱勢美元。當目前兩者都偏弱之下，投資人最關切莫過於『黃金、美金在下半年投資佈局裡，誰才是「真金」？』台新金控投資長簡展穎表示，今 (2020) 年美元走弱讓其他的貨幣購買力提升，黃金的價格對於美元持有者以外的貨幣相對便宜，預期黃金價格還會繼續往上。

黃金今年上半年的強勁走勢一直是國際金融市場矚目焦點，從嚴峻疫情造成市場大幅震盪的 3 月 19 日為基準點，到 8 月初高點，波段上漲超過 31%。而美金部分，倘以彭博美元指數計算，在同一段時間內則是反向下跌 12%。

簡展穎表示，黃金與美金的走勢，傳統上都有負相關的特性，通常在國際美元走弱的時候，黃金的保值效應會被顯現，吸引投資人買進。從過去 20 年黃金與彭博美元指數的走勢，就可以看到這個明顯的關聯性，絕大部分的時間，黃金和美元呈現出來明顯的負相關，今年也不例外，兩者從 3 月 19 日開始分道揚鑣的走勢，更是鮮明地顯示其價格變化的差異性。

簡展穎表示，美元近期走弱主要起因於美國聯準會持續寬鬆的貨幣政策，而下半年美國新冠肺炎疫情有二次擴散的疑慮，更讓包聯準會官員在內的經濟分析師們對於美國經濟前景看法保守，惠譽信評更在 8 月 1 日將美國的債務評級展望從穩定下調至負面。簡展穎說：「雖然這還不至於引起對美元的信心潰散，讓美元全面崩盤，但可以看到，仍有部分資金以避險的角度流向更為安全穩當的黃金。」

簡展穎進一步指出，黃金價格雖然創歷史新高，但那是以美元計價的結果，如果以其他貨幣來看黃金的價格，今年 3 月以來黃金的上漲幅度其實並沒有那樣的高，因為美元走貶，才讓其他貨幣的購買力增加了。以新台幣走勢計價的話，黃金自 3 月 19 日以來的漲幅，僅只 27%，這中間 4% 左右差距反應是新台幣兌美元匯價的變化。以其他幣別來看，人民幣與歐元計價的黃金價格分別漲了 27% 與 19%，都不如美元計價的上漲幅度。甚至今年對美元上漲最多的澳幣計價的黃金更是只有上漲 6%。

簡展穎表示，過去美元走弱總是伴隨著美國景氣有所疑慮，或是美國的赤字與負債大幅提升，黃金因而發揮其取代美元保值的效應。但值得一提的是，今年美元走弱讓其他的貨幣購買力提升，黃金的價格對於美元持有者以外的貨幣相對便宜，吸引到美元以外的貨幣持有者來投資。而現階段美國經濟前景短期內難以樂觀，赤字與債務狀況也來到歷史新高，美元目前偏空的趨勢短期內預料也將難以改變。簡展穎強調，台新主動分析出美元偏弱的因素，歸納這將會是推升黃金價格繼續往上的動力之一，以作為黃金布局參考建議。