現金回饋卡新戶首刷禮比一比 兩張回饋最高超過50%

2020 百貨週年慶旺季即將到來，週年慶期間刷哪張信用最優惠一直是消費者每年都想知道的問題，根據 Money101 過去的調查顯示，近 8 成民眾週年慶選擇現金回饋卡，但隨著市場愈來愈飽和，為了搶新戶，銀行紛紛大撒幣搶客，Money101 比較了多張熱門現金回饋卡的新戶首刷禮後，以花旗銀行現金回饋 PLUS 卡、中國信託 LINE Pay 首刷禮回饋最高都超過 50%，高回饋率最吸睛，盼搭週年慶順風車搶市。

現金回饋卡因為回饋最直接，是近年來民眾消費的主力信用卡，為了積極搶攻已逐漸飽滿的現金回饋卡使用者，各家無所不用其極推出各種新戶首刷禮優惠來吸引辦卡，新戶首刷禮從過去常見的行李箱，500 元購物金逐漸調高，甚至出現超過 1000 元或是各種家電來吸引新戶。Money101 總經理朱本傑表示，信用卡早已是非常成熟的金融商品，幾乎每人都有超過 3 張的信用卡，要消費者申辦新卡，勢必要給出更大的誘因。

以花旗銀行為例，近期就祭出在 9/8 日前，透過 Money101 申辦，核卡後 30 日內新戶刷滿 10000 元送 Apple AirPods 第二代，若以市值 5290 元計算，消費 10000 元，等於可以拿到 52.9% 回饋。

此外，渣打銀行、星展銀行則是推出新戶核卡 30 或 45 天內刷滿 3000 元，可以獲得包含 500 元刷卡金或是行李箱等好禮多選一；今年改卡面的熱門卡片中國信託 LINE Pay 則是 30 天內刷滿 888 元，可以獲得 LINE Points 500 點等好禮三選一，首刷禮回饋率相當於 56.3% 也相當不錯，聯邦銀行賴點卡則是 30 天內刷滿 888 元，可以獲得 LINE Points 300 點或是無線滑鼠。

而滙豐銀行現金回饋卡的首刷門檻最低，任刷一筆不限金額就可以獲得 100 元刷卡金，搭配指定行動支付或是扣款，最優可以拿到 500 元首刷禮，此外 9/4 至 9/30 日止，透過 Money101 通路申辦，還加碼 GoShare 乘車金 200 元。

新戶首刷禮除了指定期限內刷滿指定額度可以獲得特定首刷禮之外，也有銀行推出加碼回饋做為首刷禮，像是富邦 J 卡就是核卡後 30 天內最高回饋可達 10%，上限 500 元。

想拿高額新戶首刷禮 留意各家銀行新戶條件

朱本傑表示，想拿到新戶首刷禮要特別注意各家銀行對於新戶的認定，像是有的銀行認定是過去從沒有往來過，或是未持有該行信用卡超過半年以上，此外，有些銀行新戶禮必須要在指定的日期內達成，有的是 30 天有的則是 45 天，同時，有的新戶禮銀行需要搭配綁定數位帳戶等條件，這些都是需要特別留意的部分。