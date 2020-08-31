兩大優勢加持 外資看好金價年底前挑戰2200美元歷史新高

國際金價持續高檔震盪，外資認為，在低利率與美元偏弱整理格局下，仍有利黃金多頭走勢，年底前金價每盎司可望重回 2000 美元關卡，甚至有機會上看 2300 美元，衝歷史新高。

美國聯準會日前再度重申維持量化寬鬆態度不變，消息一出激勵金價翻揚衝上 1976 美元，聯準會的量化寬鬆不變，進一步強化市場對零利率的預期。

瑞銀指出黃金無法孳息，在美國負實際利率當道的環境中，購買黃金比起持有現金或債券機會成本相對較小，在超寬鬆貨幣政策、弱美元及美國大選前不確定性增加下，仍持續看好金價走勢，預估今年底前可望再次挑戰 2000 美元關卡，甚至有機會挑戰 2200 至 2300 美元新高檔價位。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會談話對於後續景氣復甦透露出擔憂之情，認為在快速反彈後，整體經濟恢復力道可能趨緩，等同表態宣示寬鬆政策基調短期難以改變，甚至需要維持低利率環境一段相當長的時間。

富蘭克林證券投顧指出，在整體寬鬆政策路線沒有重大改變前，預估長期的低利率環境和弱勢美元環境，將持續有利黃金表現，和前次 2008 年的寬鬆政策週期相比，目前金礦商對於大型資本支出的開發計畫有所保留，更傾向透過併購或整合擴大礦藏儲量，因此看好具有併購題材的中小型金礦商後續表現。

此外，下半年在避險及投資需求強勁支撐下，若消費金飾需求同步回升，也將提供黃金表現正面助益，考量不確定性因素和潛在系統風險，建議投資人可留意市場波動下的黃金產業成長機會，積極者逢回加碼。

至於穩健型投資人可以定期定額方式介入，空手者則可先建立 1％到 2% 基礎部位，考量投組分散性，可適度於投組中配置 5-10% 黃金相關標的，參與政策行情下的黃金產業成長機會和投組配置新趨勢。

