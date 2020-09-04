疫苗仍未出現 IATA：航空業可能已經等不下去

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對航空業造成嚴重衝擊，自疫情爆發以來已經過近半年的時間，仍尚未出現有效的疫苗，對此，國際航空運輸協會 (IATA) 首席醫學顧問 David Powell 表示，航空業者可能已經等不下去。

Powell 在接受採訪時表示，理想的保護措施，就是在避免載運受到疫情感染的病患。但是，航空業可能已經沒有能力再等下去，如今航空業需要一種可靠且快速並且能夠大量進行的篩檢。

報導也指出，儘管出現了有效的篩檢，也將會是艱鉅的任務。如今，全球篩檢用品製造商都在努力滿足需求，確實也在目前確定了多種篩檢產品，會帶來更多的混亂。

在受到疫情影響，幾乎沒有旅客的情況下，航空公司正在竭盡所能避免公司破產。國際航空運輸協會 (IATA) 表示，直到 2024 年客運量才能有望恢復，並且預計僅今年一年，全球航空公司的損失就將超過 840 億美元。

IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」

此外，根據諮詢公司 Five Aero 的一項研究數據顯示，在過去 6 個月中，全球航空業已經有超過 35 萬人遭到裁員，並且到今年底，裁員人數恐逼近 50 萬人。