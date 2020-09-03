航空股滿目瘡痍 哪檔能撿？分析師：西南航空可能還不錯！

券商 Berenberg 分析師 Adrian Yanoshik 建議，若投資者想逢低買進航空股，應挑選西南航空 (LUV-US)，因為比起競爭對手，這家股票「桶子比較沒有漏水 」。

Yanoshik 週二將西南航空股票調升為「買進」，目標價調高至 45 美元。同時，他調降美國航空 (AAL-US) 評級至「賣出」，達美航空 (DAL-US) 評級也降至「持有」，並維持聯合航空 (UAL-US) 評級在「持有」。

西南航空週三上漲 3.3% 至 39.17 美元

與此同時，阿拉斯加航空 (ALK-US) 加入了美國航空、聯合和達美調降或取消機票變更費的行列，這使得 JetBlue Airways (JBLU-US)、Spirit Airlines (SAVE-US) 和 Allegiant Travel (ALGT-US) 以及私人股權的 Frontier Airlines 變成剩餘幾家尚收取或無調降變更費的航空公司。

取消變更費可刺激需求，但也可能加劇傳統航空公司與廉價航空公司之間的競爭，在經濟艙票價更加競爭。

Yanoshik 提到，航空公司也快接近削減資本支出和運營成本的極限，即使今年秋季可能載客量大減，現金流量距離收支平衡仍更加遙遠。在美國國會不再推出新一波新冠疫情紓困方案的情況下，航空公司於 9 月 30 日裁員限制屆期後，可能會讓數萬名員工強制休假，例如聯合航空週三就宣布，計畫最快下個月裁員逾 1.6 萬人。

在休閒旅遊推動經濟復甦的同時，商務旅遊量仍下降了 90%，近期內似乎沒有大量需求的催化劑。航空公司目前升級機場，政府也採取快篩流程與檢測體溫以降低大眾對搭機感染新冠病毒的擔憂。

但即使大量新冠快篩也不是萬能藥。Raymond James 分析師 Savanthi Syth 提到，即使新增快篩供應量，快篩需求也難以被滿足，且航空旅客量仍然很少。雖然航空載客量縮減，可望重建今年稍晚的國際旅行外觀，但仍大幅低於 2019 年的水準。

綜上所述，Yanoshik 認為需求不可能呈現 V 型復甦，他將今年下半年產業營收估計調降 20%，明年則調降 15%。他預期航空產業到 2021 年底的乘客流量也僅有 2019 年的 60%，長途運輸量更低於疫情爆發前的 50%。

在此背景下，Yanoshik 認為西南航空處於產業中最好的定位，因為西南航空可能會比同業早一步達到現金流收支平衡的狀態，部分歸功於「營收效率提高」以及市占增加，加上資產負債表更強勁。

西南航空計劃用波音 737 MAX 飛機升級機隊，這也將有助於降低運營成本並提供紮實的資本回報率 (在飛機最終通過安全監管機構重新認證後）。他將西南航空的估值定為 45 美元，是依據企業價值的 6 倍，依據 2022 年的估計 EV/EBITDAR。

他認為，吸引力最低的是美國航空，雖然該航空公司在融資方面頗具創意，9 月底前擁有 130 億美元的流動資金，但它仍以每天 3000 萬美元的速度消耗現金，從而侵蝕了其股票價值。Yanoshik 估計美國航空淨債務為 360 億美元，其企業價值保持在 2019 年的 480 億美元水準不變，但美國航空估計今年將消耗掉 80 億美元的自由現金流，並可能在 2021 年再消耗掉 40 億美元。

Yanoshik 估計美國航空的股價未來 12 個月後將自目前約莫 13 美元的水準下降至 10 美元。