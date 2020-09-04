受疫情衝擊 美企今年前8個月裁員人數創歷史新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，不少企業持續削減成本，以彌補外部資金的損失。根據人力資源公司 Challenger，Gray&Christmas 的數據顯示，今年的前 8 個月，美國企業宣布的裁員總數高達 196.3 萬人，創下歷史新高。

報告中顯示，儘管在 8 月份，美國企業裁員人數為 11.58 萬人，較 7 月份減少了 56%，但仍比去年同期高出 116%。此外，今年前 8 個月的裁員總數達到 1,963,458 人，打破了 2001 年的歷史高點，當時裁員總數為 1,956,876 人。

報告中也指出，8 月份裁員人數最多的來自航空運輸業，該產業裁員人數為 26,545 人，較前一個月減少 59%，但較去年同期增加 647%。其次則是包括酒吧、飯店、遊樂園在內的娛樂和休閒產業，裁員人數為 172,271 人。

根據美國勞工部最新數據顯示，截至 8 月 29 日當週，經季節性調整的初請失業金人數為 88.1 萬人，低於市場預期的 95 萬人，與上週的總數相比減少了約 13 萬人，也是自 3 月份疫情爆發以來失業人數第二次降至 100 萬以下。美國勞工部即將公布最新的非農報告，市場預估 8 月非農新增就業為 140 萬人，低於 7 月份的 176.3 萬人。

研究和諮詢公司 Gartner 高級研究主管 Max Azaham 在先前曾表示，受到疫情的衝擊，不少科技新創公司現金吃緊，進行了裁員，造成全球有近 7 萬名科技新創公司員工失業。Azaham 表示，新冠肺炎疫情使新創投資者更加厭惡風險，導致募集資金不到 1 億美元的 IT 新創公司投資資本急劇下跌。為應對資金下滑，不少新創企業被迫進行裁員以削減成本。