〈王雪紅二度掌舵〉拚靠5G新機突圍 仍面臨三大挑戰

宏達電 (2498-TW) 去年迎來洋將 Yves Maitre 擔任執行長，不到一年時間， Yves Maitre 就因無法兼顧工作與家庭而請辭，董事長王雪紅再度兼任執行長，儘管今年宏達電不缺席 5G 手機市場，但未來仍面臨三大挑戰，包括營運持續低迷、5G 手機競爭白熱化，及 5G 尚未帶動 VR 產品普及。

宏達電去年 9 月挖角法國電信商 Orange 大將電信 Yves Maitre 擔任執行長，借重他在產業多年經驗，為宏達電擬定 5G 布局策略，期盼能在 5G 世代中翻身，不料，Yves Maitre 今年 6 月現身 5G 新機發表會後，就宣布請辭。

2015 年 3 月，時任宏達電執行長周永明卸下職務，轉任帶領 HTC Future Development Lab 團隊，執行長一職由王雪紅兼任，如今 Yves Maitre 辭去，王雪紅等於二度掌舵，考驗如何帶領宏達電突圍。

宏達電近年積極深耕 VR 領域，王雪紅強調，將持續整合 VR、AR、5G、AI 及區塊鏈，實現 VIVE Reality 生態系願景，看好 2020 年是 5G 元年，網路普及化後，AR、VR 產業將有重大突破。

不過，5G 網路遲遲尚未發展成熟，加上宏達電試圖往海外發展，卻因疫情受阻，難以推升 VR 使用普及率，也讓宏達電營運走下坡，尤其近年營收不見起色，7 月營收僅剩 2.84 億元，續寫 2003 年上市以來新低紀錄，更只有 2011 年 6 月 446.8 億元歷史新高的 0.64%。

宏達電在營運低迷之際，仍不放棄手機市場的布局，今年發表 5G 新機，相較其他手機品牌以旗艦機種打入市場，宏達電改從中高階市場切入，售價不到 2 萬元，搶灘意味濃厚。

據市調機構 TrendForce 預估，今年全球智慧型手機生產總量維持 12.43 億支，年減 11.3%，5G 手機因各大品牌試圖藉由新機站穩市占率，推估今年出貨量將提升至 2.38 億支，滲透率達 19.2%。

雖然市場普遍看好 5G 新機銷售量，但今年下半年 5G 中階機種新機將陸續亮相，尤其是陸系品牌積極搶攻市場，手機價格幾乎砍至萬元以下，5G 手機市場未成熟就已競爭白熱化，王雪紅二度領軍掌舵後，要如何帶領宏達電突圍，市場都在看。