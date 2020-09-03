面板景氣熱潮向外擴散 佳世達急單湧入 訂單上修至翻倍成長

友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 對景氣後市看法樂觀，面板景氣持穩向上，顯示器大廠佳世達 (2352-TW) 也同步受惠這波熱潮，今 (3) 日表示，需求確實強勁，急單不斷湧入，訂單已可看到年底，原本預估成長 8 成，近日已上調達翻倍以上，全年出貨目標也同步上修，而供應商近期漲價，佳世達也將同步向客戶反映。

佳世達表示，在家上班趨勢成形，帶動消費型顯示器需求優於預期，訂單已可看至年底，內部更已上修全年出貨目標，全年展望比原來看法更樂觀。

佳世達指出，需求主力來自大尺寸面板電視及電競螢幕產品等，帶動消費型顯示器訂單，從原本成長 8 成攀升至超過 1 倍，帶動整體出貨優預期。

此外，上游面板廠面臨供給吃緊的狀態，佳世達挾著集團資源整合優勢，料源取得穩定，且供應商因應供需吃緊而調漲價格，佳世達將同步反應給客戶。

佳世達顯示器事業約占營收比重 5 成，消費型顯示器占其中 60%，原本公司預期，今年顯示器產業全年估將衰退 3-5% ，公司出貨可逆勢成長，市占挑戰 20%，不過隨著下半年需求強勁帶動，預期將可輕鬆跨越 2 成水準。

佳世達第二季就開始受惠在家上班的需求，營收穩定向上，前 7 月營收達 972.45 億元，年增 2.78%，下半年動能更強，營收增幅可望逐步拉大，加上 8 月開始認列網通廠明泰 (3380-TW) 營收獲利，法人估，佳世達下半年營運可望逐季成長。

面板大廠友達近日也透露，疫情讓全球消費習慣、生活型態改變，面板產能已全面供不應求，已將下半年、明年產能提升到最大，目前產能全線滿載，醞釀漲價。