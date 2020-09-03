5G發展勢如破竹! 高通看好手機與筆電後市

晶片大廠高通 (QCOM-US) 在宣布低階 5G 產品後，將加速 5G 手機滲透的力道，此外，並看準疫情帶出的居家辦公趨勢持續下，高通也順勢推出搭載 5G 連線的筆電，以加速筆電市場 5G 的拓展。

高通在周四 (3 日) 公布新款 5G 晶片 Snapdragon 4，該晶片主要應用於中低階款手機，晶片售價約落在 125 至 250 美元間，並預計於 2021 年第一季推出。高通總裁 Cristiano Amon 也在柏林 IFA 電子消費展中表示 :「該晶片推出將能實現所有手機用戶皆能接觸 5G 的承諾。」

如今，加上去年所推出的中階手機 5G 晶片，低階 5G 晶片 Snapdragon 4 的推出後，使高通在手機 5G 晶片的產品組合更為完整，未來將劍指超過 35 億人口的潛在受眾。目前新晶片 Snapdragon 4 已正式受小米、OPPO 與 Motorola 所採用。

手機展望方面 Amon 表示，目前已有 80 家電信商開始部署了 5G 網路，預測 2022 年時全球將出貨 7.5 億台支援 5G 的手機，並在 5G 完全連接後隔年手機出貨將突破 10 億台，5G 手機擴散的進度相較於 4G 時快了約 2 年。

此外，Amon 還宣布推出 5G 平台，將使筆記型電腦能支援「高續航力、高速且穩定連線」的優點，這對於居家辦公中需要高速以及能安全連線至公司網域的工作者而言，具有很大的吸引力，有望因此推升需求。Amon 也在路透的訪問時表示 :「如此一來 5G 平台傳輸速度將接近脫離速度 (escape velocity)。」

支援 5G 筆電發展方面，高通也已和宏碁 (2353-US) 合作推出 Acer Spin 7，搭載第二代高通 Snapdragon 8cx 5G 運算平台，支援毫米波與 Sub-6 GHz 5G 頻段，除了連線快速且電池續航力佳外，還具備良好的安全性以及高端的鏡頭與音質。