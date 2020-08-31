博通擠下高通登Q2 IC設計龍頭 聯發科排名第四

據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院最新統計，全球前十大 IC 設計業者第二季營收及排名出爐，高通雖持續受惠 5G 產品、遠距工作與教學需求，但因蘋果新一代 iPhone 確定延期上市，導致其第二季營收成長動能受限，營收 38.07 億美元，由博通以 39.76 億元奪下本季營收冠軍，聯發科 (2454-TW) 則位居第四。

拓墣產業研究院表示，過去當蘋果第三季發表新品時，高通會先反應在第二季營收表現上，但今年因新機延遲上市，導致高通晶片營收成長速度趨緩，年成長僅 6.7%。而博通雖奪回龍頭，但面臨中美爭端升溫情況，短期內半導體營收表現仍不樂觀，營收年減 6.8%。

輝達收購晶片商邁倫 (Mellanox) 後，其營收被納入資料中心部門，彌補專業視覺與車用領域營收衰退缺口，使輝達整體營收表現亮眼，年成長 47.1%，列居前十大 IC 設計業者之冠，營收達 34.61 億美元。超微因旗下 Ryzen、EPYC 處理器各自在筆電和伺服器領域表現優異，年增幅 26.2%，僅次於輝達，營收 19.32 億美元。

賽靈思營收主力之一為有線與無線通訊設備市場，該部門營收年衰退達 33.2%，加上肺炎疫情重挫全球車市表現，車用部門營收下滑，導致營收首次較去年同期衰退雙位數百分比。戴樂格半導體 (Dialog) 則因客製化混合訊號產品營收下滑，第二季營收年減 10%。

台系 IC 設計業者聯發科與瑞昱 (2379-TW) 表現依然出色，兩者年增率分別達 14.2% 與 18.8%。其中，聯發科以 7 奈米製程與成本結構優化的策略，成功布局 5G 中階機種市場，拉抬營收與毛利率表現，營收 22.59 億美元，位居第四。

