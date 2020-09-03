【群益投顧】電子轉強、帶動指數回站全天期均線之上、有利續攻

一、盤勢分析

儘管 ADP 小非農低於預期，但 Fed 褐皮書報告顯示，8 月底美企業務活動有所增加，激勵美元上漲，原油、美債殖利率下滑，前一交易日四大指數全數收紅，納指攜手標普刷歷史新高，冷門板塊輪動領漲，資金湧入公用事業等防禦型類股。

加權指數受激勵以上漲 75.47 點開出，在重量權值三王全數開高走揚，加上面板、太陽能等低價股助攻下，早盤成功收復全天期均線。次族群方面，電子領攻，半導體、電腦、光電、與零組件氣勢都相當強勁，傳產族群則以塑化、汽車、紡織與玻陶配合助攻。個股方面，上緯投控、茂迪、安集、面板雙雄、微星等都有量增價揚、衝高表現。指數終場上漲 58.47 點或 0.46%，以 12,757.97 點作收，成交量增加而為 2,340.60 億元。

二、盤勢預估

美科技股持續創高，台股由於成交量無法放大消化上檔賣壓，指數仍未能突破區間，持續在高位震盪整理。由於權值股表現依舊不強，後市仍建議先以整理格局看待，操作上維持適當持股比重，待方向突破再行加減碼應對，標的上汰弱留強，5G、IC 設計、生技、遠端商機、綠電概念股短線可多留意。

受惠宅經濟效應，加上近期景氣大幅回溫，友達 (2409) 表示，面板產業谷底已過，友達產能從 2Q 起就近滿載，供不應求情況延續，預期價格可望正向發展。友達、與群創 (3481) 股價持續走強，法人持續增持，型態面、籌碼面均有利續強表現。

經濟部能源局規畫太陽光電兩年計畫，國內大型太陽能案場陸續動工，加上台積電擴大購買再生能源，為模組製造商帶來商機。族群個股近期成為盤面焦點，碩禾 (3691) 作為龍頭廠商，股價也脫離底部向上揚升，加上外資回補力道增強， 短線操作不妨多留意。

倉和 (6538) 受惠雷射 PI 網版出貨成長帶動，上半年營收、獲利雙創歷史新高， 每股盈餘 7.63 元，下半年依舊展望樂觀。另外，倉和也開始進軍電子印刷用網版，開拓成長動能。股價在年線獲支撐後，強彈過高表態，由於短乖離已修正， 持強機率大。

三、強勢股

電子：華碩 (2357)、友達 (2409)、微星 (2377) 、群創 (3481) 、中光電 (5371)

非電子：台塑化 (6505)、台玻 (1802)、美利達 (9914)、遠東新 (1402)、長榮航 (2618)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據