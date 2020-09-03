彭博：應對美國的打壓 中國規畫新政策全面發展半導體

據《彭博》引述知情人士說法，中國正規畫制定一套全面的新政策，以發展本國的半導體產業，並應對川普政府的限制。知情人士說，這一計畫的優先度猶如當年製造原子彈。

知情人士稱，在科研、教育和融資上大力支持第三代半導體產業，已經加入到國民經濟和社會發展第十四個 5 年規劃之中，這一計畫將於 10 月提交至最高領導層。中國國家主席習近平先前已承諾，到 2025 年向包括無線網路、人工智慧等在內的科技領域投入 1.4 兆美元，而半導體是各個環節的根本。

研究公司 Gavekal Dragonomics 科技分析師 Dan Wang 表示，中國領導人意識到，半導體是所有先進技術的基礎，面對美國對晶片的更嚴格限制，中國的對策只能是繼續推動自己的產業發展。

相關消息推升幾家中國主要晶片製造商的股票，在香港下午交易中上漲，華虹半導體一度攀升 5.2%，上海復旦微電子一度上漲 6.7%。工信部沒有回覆尋求評論的請求。

中國每年進口價值超過 3000 億美元的 IC 晶片，但半導體實際依賴美國製造的晶片設計工具和專利，以及美國盟國的關鍵製造技術。由於北京和華盛頓之間關係的惡化，讓中國科技巨頭愈來愈難由海外採購零件及晶片製造技術。

本月，美國除了將擴大封鎖華為的範圍之外，對字節跳動的 TikTok 和騰訊的微信的禁令也預計生效，這些事件都增強了中國打造自主替代產品的緊迫性。

第三代半導體主要是由碳化矽和氮化鎵等材料制成的晶片組，被廣泛用於第五代射頻晶片、軍用雷達和電動汽車中。

由於現在還沒有哪個國家能在新興的第三代技術中占主導地位，因此，中國認為，如果研究腳步加快，就有望參與國際上的競爭。

美國 CREE 公司和日本住友電氣等全球領導者，才剛剛開始展開這項業務，而三安光電和國有的中國電子科技集團公司等中國科技巨頭，也在第三代技術有所發展，預計和其他晶片製造商都能得到政府更多的支持。

(本文不開放合作夥伴轉載)