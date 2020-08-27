中國半導體廠武漢弘芯爆資金斷鏈危機 兩家台設備廠踩雷

外媒報導，武漢市東西湖區政府宣布，中國半導體大廠武漢弘芯資金出現缺口，將隨時面臨資金斷鏈危機，其中台設備廠亞翔 (6139-TW) 旗下的亞翔集成以及帆宣 (6196-TW) 為相關供應商，誤踩陸廠地雷。

根據中國媒體集微網報導指出，武漢市東西湖區政府正式宣布，中國半導體大廠武漢弘芯資金出現缺口，將隨時面臨資金斷鏈危機。

市場先前就傳，武漢弘芯建廠期間就有積欠工程包商工程款、土地遭查封等問題，今年初又受新冠肺炎疫情影響，武漢封城長達 76 天，設備無法裝機，近期隨著美中貿易戰升溫，美國擴大華為禁令，更影響武漢弘芯後續投資。

報導指出，武漢弘芯早在 2019 年 11 月就有巨大的資金缺口，當時爆出武漢弘芯拖欠分包商武漢環宇工程款人民幣 (以下同) 4100 萬元，因此被告上法庭，其中總包商武漢火炬一度出面致歉，但私下則透露，弘芯的工程欠款高達 7 億元。

台廠亞翔子公司亞翔集成也公開指出弘芯拖欠工程款，亞翔集成主要承攬弘芯潔淨室及機電系統工程，按照 2019 年合約計算，亞翔應確認收入 2.98 億元，但實際確認金額 2.5 億元，中間有近 5000 萬元的工程款未入帳。今年為止亞翔集成都未前往弘芯專案現場施工，剩下的工程也沒有開工計畫。

武漢弘芯 2019 年 12 月舉行 ASML 光刻機入場儀式，報導指出，該台價值 5.8 億元，才剛入廠就被用於抵押貸款；另外台廠帆宣也因未收到工程尾款，將賣給弘芯的特氣櫃設備從廠區撤離。