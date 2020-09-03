8月財新中國服務業PMI 54 略高於預期

周四 (3 日) 中國 8 月份財新服務業 PMI 報 54，預期 53.9，前期 54.1，已連續四個月保持在擴張區間。8 月財新中國綜合 PMI 上升 0.6 個百分點至 55.1，創下 2011 年 1 月以來次高，只低於今年 6 月。

各分項指數

服務業新訂單指數雖小幅下降，但連續四個月處於擴張區間。受訪企業普遍指出復工已帶動來客數成長。

服務業新出口訂單指數連續兩個月處於衰退區間，跌幅較輕。主要因為全球疫情持續，海外需求繼續受到衝擊。

服務業企業終止連續六個月招聘緊縮趨勢，就業指數重回擴張區間。主要因為新增業務量成長而帶動勞動力需求。

服務業企業積壓工作指數重回衰退區間，只是跌幅輕微，受訪企業表示，8 月產能充足，能夠及時完成訂單。

服務業投入品價格持續提升，企業普遍反映勞工成本和原料價格上升。

服務業收費價格回溫，主因投入成本上升而調漲收費價格，漲幅雖然較輕，但已是 2019 年 12 月以來最高。

服務業企業樂觀度下滑至近三個月以來最低，但仍處於擴張區間。許多企業預期市況將繼續從疫情中復甦，不過也有部分企業反映未來數月疫情將繼續影響其業務營運和銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業和服務業從疫情中迅速恢復是目前中國經濟的現況。過去半年中，外在環境和就業情況表現依舊低迷，不過服務業就業情況已開始改善。而全球疫情發展仍有不確定性，這限制中國雙循環 (內循環、外循環) 的形成。

