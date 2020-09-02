國際半導體展9月23日登場 今年聚焦三大領域

SEMI(國際半導體協會) 舉辦的 SEMICON Taiwan 2020 國際半導體展，將在 9 月 23 至 25 日登場，今年將聚焦先進製程、智慧製造與綠色製造三大主題，展示最新半導體上下游產業鏈尖端技術。

SEMI 指出，有鑑於全球疫情發展情勢不一，今年 SEMICON Taiwan 首度推出虛實整合展覽模式，讓參觀者即便無法親自抵達現場，仍能夠身歷其境，體驗今年充滿商機與破壞式創新的展會氛圍。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年首度推出的 SEMICON Taiwan 2020 Hybrid 虛實整合展覽，將打破傳統線上觀展方式，跨過時間與空間限制，打造高度臨場感且貼近使用者需求的體驗。

此外，除了線上同步直播重點論壇活動，參觀者也能藉由虛擬平台與展商即時交流、進行主題討論交換產業意見，或戴上 VR 虛擬實境裝置體驗 360 度 3D 環景模擬技術，走入展覽活動現場。

SEMII 表示，今年受疫情與國際情勢變化影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動零接觸經濟，刺激半導體市場持續成長，預估明年設備支出增長率將達 677 億美元，年增 24%，創歷史新高。

SEMI 說明，今年 SEMICON Taiwan 將聚焦全球經濟結構重組下，如何透過不斷突破的研發能量，確保產業穩健成長，開展亮點活動「大師論壇」邀請到來自台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、意法半導體、美光、遠傳電信 (4904-TW) 與 Lam Research 等高科技產業意見領袖，一同探討 AI 及 5G 科技。

除了技術論壇，SEMI 也持續耕耘 4 大垂直應用市場，如智慧製造、智慧汽車、智慧數據、智慧醫療等，其中，年度展覽亮點「高科技智慧製造特展」，結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體廠商及智慧製造需求端業者齊聚一堂，為產業打造智慧製造與資安國際交流平台。

而展場中「智慧汽車國際高峰論壇」也邀請到 IBM、瑞薩電子、恩智浦與意法半導體等產業專家重點分享車用電子市場趨勢，「智慧醫療科技論壇」將由科技部、國立陽明大學數位醫學中心與力積電等代表親自剖析後疫情時代下的智慧醫療產業趨勢動態。

今年展覽期間共推出 13 大主題專區與 19 場國際論壇，同期同地舉辦的精彩活動包含「高科技智慧製造特展」、「策略材料高峰論壇」、睽違兩年重新登台的「第四屆國際測試研討會 (亞洲)」、「系統級封測國際高峰論壇」與「軟性混合電子國際論壇暨展覽」等五大重點論壇活動。

今年 SEMICON Taiwan 針對引領產業前瞻技術的「異質整合」與「化合物半導體」主題，推出主題展區、國際論壇及創新館；異質整合以實際應用角度展示遠傳 5G 多元應用、聯發科 (2454-TW)IC 設計以及日月光 (3711-TW) 互動智慧城市 SiP 封裝解決方案平台等異質整合技術，激發更多元技術創新可能。

化合物半導體則由 5G 通訊及電動車市場需求帶動，使相關技術得到市場關注，展區中的化合物半導體創新應用館，將展示 Jaguar 新一代電動車 I-PACE 以及遠傳電信 5G 基地台，也邀請到化合物半導體業者穩懋 (3105-TW)、漢磊 (3707-TW)、IQE 與漢威等，完整呈現化合物半導體製造產業鏈至系統應用端的樣貌。

此外，人才永續是台灣維持國際競爭力的重要關鍵，今年「人才培育特展」擴大展出一系列人才專屬主題活動，除了精彩的「人才培育高峰論壇」、「科技女力論壇」與「明日領袖論壇」三大重點論壇外，也特別推出人才媒合相關活動讓學生在未來的職涯道路上掌握先機。

SEMI 也首次攜手台灣科技新創基地 (TTA) 和台杉投資舉辦「高科技企業成長創新論壇」，探討高科技企業如何透過新創投資獲取外部動能，並邀請 10 多家半導體相關新創介紹橫跨眾多領域的創新技術。