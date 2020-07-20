生華科新藥獲國際經費贊助 本季啟動攝護腺癌一期人體臨床

生華科 (6492-TW) 今 (20) 日公告，旗下開發中新藥 Pidnarulex(CX-5461)將與國際藥廠輝瑞的 ARP 抑制劑 Talazoparib 合併使用、治療攝護腺癌，本季將啟動人體臨床試驗一期，且臨床經費將由輝瑞及美國攝護腺癌基金會共同贊助。

生華科表示，Pidnarulex 是新一代 DDR (DNA DamageResponse) DNA 損傷修復機制的小分子標靶藥物，在多項臨床前研究及人體臨床試驗結果指出，該新藥搭配特定基因缺損腫瘤細胞，可加速腫瘤細胞死亡。

生華科 Pidnarulex 和輝瑞 PARP 抑制劑 Talazoparib 合併使用治療攝護腺癌的人體臨床試驗，人體試驗將由澳洲彼得麥克林癌症中心 (PMCC) 負責執行，預計收取 40-50 位病患；臨床費用由輝瑞及美國攝護腺癌基金會共同成立的全球挑戰獎項支付，據悉，PARP 抑制劑一個月療程費用約 8000 美元，一位病患一年臨床費用上看 10 萬美元。

攝護腺癌主要治療方式包括外科手術、放射線治療及賀爾蒙治療，雖然有近 7 成患者可以透過手術切除治癒攝護腺癌，不過一旦癌細胞移轉，經過治療後，會衍生成去勢抵抗性攝護腺癌，存活期中位數不到兩年。

目前治療轉移性去勢抵抗性攝護腺癌的主要標靶藥物，是由輝瑞和日本安斯泰來製藥共同開發的 Xtandi 安可坦，並在 2012 年核准上市。據統計，Xtandi 全球去年銷售業績達 33.81 億美元，估 2025 年銷售金額將突破 50 億美元。

生華科表示，攝護腺癌是男性生殖系統最常見的惡性腫瘤，隨著全球人口老化、罹癌風險增加趨勢下，攝護腺癌病患人口逐年增加，其中，美國每 41 位鰻性中，就有 1 位被診斷罹患攝護腺癌。

生華科在消息激勵下，早盤開高震盪，最高至 151 元，拉出半根漲停。