生華科抗新冠新藥數據正向 4家機構談合作 臨床有信心

新冠肺炎疫情不斷延燒，市場仍高度關注解藥與疫苗的進度，其中生華科 (6492-TW) 新要進度傳捷報，董事長胡定吾今 (13) 日表示，開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945)，近期被多家國外機構視為具有抗新冠病毒潛力，新藥細胞試驗結果正向，近期將進行動物試驗，且已有 4 家機構洽談合作，對該藥物未來研發有信心。

胡定吾指出，新冠肺炎疫情持續延燒，光是美國單日確診人數都是萬人起跳、死亡人數突破 10 萬人，許多新冠肺炎患者，因晚期發生免疫風暴失去性命，儘管各界積極尋找解藥，但目前尚有藥品可抑制病毒的複製與發炎。

胡定吾表示，Silmitasertib 可抑制細胞中蛋白激酶 CK2 活性，是全球唯一進入人體臨床的 CK2 蛋白激酶抑制劑，並正在進行癌症二期臨床試驗。

總經理宋台生說，新冠肺炎疫情可分兩大方向，包括將藥品提供給美國國衛院進行後續開發，及公司自行研發，其中，美國合作研究方面，規劃向美國 FDA 申請緊急人體臨床試驗。

宋台生表示，新冠肺炎病毒是 RNA 病毒之一，複製精準度不高，容易在不同物種間交互傳播，並形成各種變異株，因此延伸出下一代病毒的可能性高，為提前布局，已找到超過 2000 個 CK2 抑制疫相關的化合物，並將持續開發新藥，或與現有藥物合併開發。