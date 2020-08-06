生華科與美最大醫療集團簽MOU 將進行新冠人體臨床

生華科 (6492-TW) 今 (6) 日公告，與美國最大醫療體系之一的 Banner Health 簽訂合作備忘錄，將使用生華科旗下新藥 Silmitasertib(CX-4945)擴大進行新冠肺炎人體臨床試驗。

生華科在利多消息激勵下，盤中股價直奔漲停鎖住，來到 171 元，重回短均線，寫波段新高。

生華科表示，雙方簽訂合作備忘錄後，Banner Health 將會先替個別單一新冠患者申請擴大人體臨床試驗，同時規劃收案較大規模的臨床試驗，若臨床數據療效顯示正向，生華科將與美國 FDA 討論爭取緊急使用授權 EUA 與樞紐性試驗計畫，藉此加速藥物上市。

Banner Health 設立於亞利桑那州的鳳凰城，是全美最大的醫療體系之一，橫跨美國 6 大州，共有 3 個醫學中心及 28 家醫院；新冠肺炎疫情爆發時，Banner Health 陸續收治新冠肺炎患者，其中 8 成為重症患者，因此也積極尋找具有治療新冠肺炎的潛力藥物。

生華科開發的新藥 Silmitasertib，可抑制細胞中蛋白激酶 CK2 活性，是全球唯一進入人體臨床的 CK2 蛋白激酶抑制劑，並正在進行癌症二期臨床試驗。

董事長胡定吾日前表示，Silmitasertib 被多家國外機構視為具有抗新冠病毒潛力，新藥細胞試驗結果正向，近期也有多家機構洽談合作進行動物試驗，對該藥物未來研發有信心。