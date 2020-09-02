〈美股早盤〉科技、晶片股漲勢凌厲 道瓊開盤漲逾140點 費半飆近2%

週一 (31 日) 科技股早盤漲勢凌厲，抵銷 8 月美國「小非農」就業數據利空，數據顯示美國上月新增就業近 43 萬人，大幅落後市場預期。道瓊工業指數早盤漲逾 140 點或 0.5%，標普 500 指數漲 0.41%，那斯達克指數漲 0.69％，Nvidia 領漲下，費半飆近 2％。

科技股延續昨日漲勢，蘋果 (AAPL-US) 早盤漲 1.41％、亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.11％、臉書 (FB-US) 漲 1.47%、Slack(WORK-US) 漲 2.04％。

費半成份股 Nvidia(NVDA-US) 漲 5.70％、博通 (AVGO-US) 漲 3.18%、美光 (MU-US) 漲 3.06%、AMD(AMD-US) 漲 1.46％、英特爾 (INTC-US) 漲 1.36％。

週三 (2 日) 盤前公布有「小非農」之稱的 ADP 就業數據，8 月美國私營企業新增就業近 43 萬人，雖然較前值大幅改善，仍遠低於市場預期的 90 萬人，反映出就業復甦依舊緩步。

ADP 副總裁 Ahu Yildirmaz 表示，就業增幅非常小，各個規模及不同產業公司的就業情況，距離疫情前水平還有一段距離。美國勞工部定於週五 (4 日) 公布 8 月非農就業報告，市場預期將新增 152 萬人。

紓困方案最新進展，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週二 (1 日) 與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 進行電話會談，就陷入停擺的紓困方案進行討論，由於雙方仍堅持各自立場，本次談話依舊未有進展。

截至台北時間週三 (2 日)21 時許：

道瓊指數上漲 144.47 點或 0.50%，暫報 28790.13 點

那斯達克上漲 82.65 點或 0.69%，暫報 12022.31 點

標普 500 上漲 14.43 點或 0.41%，暫報 3541.08 點

費半上漲 44.03 點或 1.91%，暫報 2347.64 點

台積電 ADR 下跌 0.35% 至每股 81.26 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.685%

紐約輕原油上漲 0.07% 至每桶 42.79 美元

布蘭特原油上漲 0.18% 至每桶 45.66 美元

黃金下跌 0.75% 至每盎司 1964.00 美元

美元指數上漲 0.34% 至 92.650 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 5.99％，至 7.43 美元。

梅西百貨 (Macy’s) 週三公布最新財報，2020 年第 2 季營收報 35.6 億美元，淨虧損報 4.31 億美元，撇除無可避免的疫情衝擊，上述數據均優於市場預期。另外，因疫情帶動消費習慣轉變，其線上銷售額較去年同期大增 53%。

因疫情不確定性，梅西百貨先前撤銷全年銷售和獲利預期，本次財報也未更新。

Nvidia(NVDA-US) 早盤上漲 5.70％，至 584.37 美元。

Nvidia 週二宣布與三星 (Samsung)、美光 (Micro) 合作，推出首款「Ampere」架構的 GeForce RTX™ 30 系列遊戲晶片，採用後兩者的新記憶體技術生產，效能為先前版本的 2 倍，有助於提高視訊遊戲的圖像處理能力。

Curevac(CVAC-US) 早盤上漲 4.49％，至 59.40 美元。

特斯拉 (Tesla) 創辦人馬斯克週二晚間到訪德國生技公司 Curevac 總部，外媒報導稱，本次訪問目的主要是針對兩家公司在疫苗生產上的合作進行討論。

先前有報導傳出，特斯拉將透過其在德國的全自動化工廠 Grohmann Automation，為 Curevac 打造「RNA 微型工廠」。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增就業報 42.8 萬人，預期 90 萬人，前值自 16.7 萬人上修至 21.2 萬人

美國 8 月 ADP 新增就業僅 43 萬人，遠低於市場預期 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 7 月耐用品訂單月增率終值，前值 11.2%

台北時間 22:00 將公布美國 7 月工廠訂單月增率，預期 3.8%，前值 6.2%

台北時間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 468.9 萬桶

華爾街分析：

摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co.) 分析師表示，在風險上升背景下，美國主要市場似乎正在定價，隨著美國大選即將到來，有可能是受到大選結果的不確定性影響。

IG 首席市場分析師 Chris Beauchamp 表示，市場仍持續追求利好，而忽略利空消息，在疫情尚未緩解的情況下，市場的積極態度顯得有些怪異。

市場專家警告，在當前的高水平之下，華爾街主要指數已經相當成熟，並準備回檔，特別是在 11 月大選前幾週。