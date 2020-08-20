DRAM廠轉趨保守 今年資本支出估衰退2成

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年8月20號11點33分

研調機構 IC Insights 最新報告指出，儘管 DRAM 產業今年可望溫和復甦，但供應商在考慮設備升級及新廠房擴充前，對市況分析非常謹慎，對資本支出也持審慎態度，預估今年 DRAM 產業資本支出將衰退 20%。

從三大原廠資本支出來看，三星、海力士、美光因現有廠房大多數設備都已完成升級，可滿足短期市場需求，因此三大原廠均進一步縮減今年資本支出。

IC Insights 預估，三星今年資本支出將縮減 21%，由去年的 62 億美元降至 49 億美元；海力士大砍 38%，由去年的 65 億美元減至 40 億美元；美光資本支出縮減幅度則相對較小，將較去年減少 16%，由 42 億美元降至 36 億美元。

IC Insights 指出，建置晶圓廠是相當龐大的資本支出，且一旦建置完成，必須以大量的訂單來維持產能利用率，若投資數十億美元，產能利用率卻無法達到規模效益，將對企業獲利表現造成相當大的衝擊，因此，原廠將謹慎評估擴產計畫，以避免打亂市場的供需平衡。

三星、海力士與美光均在今年結束重要的設備升級與擴產計畫，且三大原廠均明確表態，對於新產能的拉升將有所節制。而專注於利基型產品的華邦電 (2344-TW) 也正在高雄路竹興建新的晶圓廠，原先預計今年底完工、2021 年量產，但時程也往後遞延，預計 2022 年 1 月才會開始裝機。

整體而言，預計今年 DRAM 供應商資本支出將為 151 億美元，較去年的 191 億美元衰退 20%，更較 2018 年的歷史新高 232 億美元，下滑近 35%。