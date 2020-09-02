VIX期貨史上最貴的風險事件：今年11月美國大選

據《彭博》報導，隨著美國股市持續衝擊歷史高位，許多投資人的注意力已轉向 11 月總統大選可能帶來的風險。

但是，想對沖這一潛在風險並不便宜，一種押注股市波動率的常見做法，稱為「蝶式交易 (butterfly trade)」，已經讓 11 月大選成為有紀錄以來最貴的風險事件。

將於 10 月底到期的 Cboe 波動率指數 (VIX) 期貨，週二 (1 日) 收盤報 33.5。相較之下，現貨 VIX 指數收報 26.1。

10 月底到期的期貨屬於次月合約，押注的是接下來一個月的預期波動率，它的價格高於 9 月到期 (當月) 及 11 月到期 (第 3 個月) 合約，說明主要風險押注 11 月大選帶來的變動。

美國大選帶來高度不確定性 (圖表取自彭博)

而「蝶式交易」的做法，是購買當月和第 3 個月合約各一個單位，同時賣出兩個單位的次月合約，正能以數字反映出這個價差。目前，這種交易的價格為 - 6.9，代表最近及較遠的兩月「翅膀」與 10 月「腹部」之間的溢價情況。

彭博宏觀策略師 Cameron Crise 指出，自 VIX 期貨於 2004 年開始交易後，從未見過有這種溢價的事件風險。今年 3 月 18 日曾出現過更高溢價，但當時主要是受到即期合約當日到期的影響，當天標普 500 指數大跌 5.2%。

Crise 稱，10 月和 11 月 VIX 期貨之間的價差也達約 - 1.7，這違反一般狀況，即愈是遠期理論上不確定性愈高。相較之下，歷史平均值是 0.2 附近。

Crise 表示，這展現了下注者對大選的擔心，可能是自 2000 年大選最終由最高法院裁定之後，不確定性最高的一次選舉。