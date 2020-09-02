招聘錦衣衛？亞馬遜稱內容錯誤撤除2職缺 勞工組織：怕是暗著來

亞馬遜 (AMZN-US) 原本刊登 2 個職缺，原欲聘用 2 名情報分析師負責追蹤公司內部的「勞工組織威脅」，這引起激進主義者和新聞媒體的批評，週二亞馬遜已取消這 2 個職缺。

亞馬遜近期原欲招聘高階情報分析師和一般情報分析師，隸屬全球安全營運全球情報計劃的一部分，負責蒐集亞馬遜內外相關的威脅資訊，並將數據報告給整個組織的領導者。

他們原本可能蒐集「高機密敏感主題的情報」，包括勞工組織對公司的威脅、對抗亞馬遜的內外部公司活動和資金，以及一些「動態情況的簡報」，包含抗議、地緣政治危機以及「與人資和員工關係敏感」的其他主題。

這個職缺遭到工人權利組織和其他批評者的廣泛檢視，週二午後，亞馬遜便自官網上撤除這 2 個職缺，發言人發布聲明說，「該徵才訊息對職位的描述並不確實，這是誤寫而且我們已經糾正了。」

然而，發言人並未指出該內容錯誤地方在哪，且該徵才訊息至少已經在亞馬遜公開招聘網站上刊登數日。

新冠病毒大流行期間，亞馬遜對勞力的管理一直是社會爭議，3 月初勞資關係益發緊張，員工主張公司在保護他們免受病毒威脅的方面努力不足。

亞馬遜 4 月解聘 3 名在公開場合直接批評公司做法的員工，招來社會大眾的批評，但亞馬遜僅回應，這些員工是因違反內部政策而招致解聘。

勞工和激進主義者聯盟負責人 Dania Rajendra 認為，雖然該職缺已經遭撤除，但仍令人不安，這證明亞馬遜矛頭轉向那些敢對外說真話的員工。

「這徵才內容證明亞馬遜打算我行我素下去，即使亞馬遜現在不明著來，也必須讓大眾知道亞馬遜是否會繼續找人接手這些職位。」