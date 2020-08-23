美政府、實驗室擴大檢測能量 台廠能見度提升大啖商機

美國新冠疫情持續升溫，美政府將檢測地點從醫院擴大至實驗室、學校等，並將檢測量提升 3 倍以上，美疾病管制預防中心 (CDC) 更鼓勵檢測廠商，可透過合併檢測方式 (Pooling Testing) 增加產品檢測數量，隨著美國檢測需求量大增，台廠可望大啖商機。

據世界衛生組織 (WHO) 統計，美國新冠肺炎確診病例數突破 550 萬例、逼近 600 萬例，單日確診數以 4-5 萬例起跳。業者指出，美國持續推動經濟復甦，不過單一檢測機構的平均每日檢測能量約 40-50 萬人份，實際需檢測數量上看百萬人份。

美國將檢測機構從醫院下放至校園、公司行號、實驗室等，近期為降低醫療機構及人員檢測壓力，美 CDC 鼓勵醫療檢測機構提升產品檢測數量，將過去僅能由實驗室提出合併檢測申請，擴大至供應商也能向美國 FDA 申請新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權 (EUA)，有助檢測量能大幅提升。

目前有在美國布局檢測的台廠包括瑞基 (4171-TW)、瑞磁 ABC-KY(6598-TW)、博錸 (6572-TE)、普生 (4117-TE)、亞諾法 (4133-TE)、金萬林 (6645-TE) 等，可望隨著美國擴大檢驗能量，分食市場大餅。

瑞基檢測試劑目前主要出貨海外國家包括中東、阿拉伯、土耳其、馬來西亞、印尼等，近期也增加新增墨西哥、阿根廷等其他市場，滿手訂單產能仍供不應求，同時擴大產能因應，近期也已獲美國 FDA EUA 通知，並進入審核階段。

博錸自今年中取得美國 FDA EUA 資格後，開始在美國加州、賓州、佛州及馬里蘭州等數家臨床實驗室展開產品檢驗，並進行產品認證，預計下半年可望陸續出貨。

亞諾法與合作夥伴 Assurance Scientific 實驗室研發的 COVID-19 病毒萃取試劑組，取得美國緊急使用授權後，陸續接獲上萬人份訂單，並逐步供應，同時也會評估美國疫情狀況，提升檢測產品供應量。