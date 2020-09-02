三星Galaxy Z Fold2正式發表 美國、南韓等地先行上市

南韓三星電子 (005930-KR)1 日舉行線上發表會「Galaxy Z Fold2 Unpacked Part2」，公開全新摺疊式智慧型手機「Galaxy Z Fold 2」，9 月 18 日將於美國、韓國等 40 個市場販售，台灣的上市計畫也將於稍後公布。

三星全新 Galaxy Z Fold 2 的內外螢幕尺寸，都較上一代更大。內摺式設計的內頁螢幕，採用 7.6 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，搭載穿孔嵌入相機和窄邊框設計，並採用超薄可摺式玻璃 (UTG)。外螢幕採用 6.2 吋 Super AMOLED，玻璃材質是康寧 (GLW-US)Gorilla Glass Victus，更抗刮耐摔。

全新升級的隱形鉸鏈，可有效防止灰塵異物侵入。Galaxy Z Fold2 在摺疊狀態下，也可利用封面螢幕來欣賞影片、查看地圖，或是確認郵件等。雖然畫面尺寸變大，但由於邊框變窄，也易於單手持握。

主螢幕取消前一代機種的劉海設計，只留下相機鏡頭圓孔。在螢幕開闔的過程中，封面螢幕與主螢幕的畫面顯示可進行流暢切換，可在另一個螢幕上繼續操作先前打開的 APP。

Galaxy Z Fold2 螢幕可展開至多個角度，方便欣賞影片。兩側螢幕在拍照時，也都能用於預覽。

這款新機背面有 1200 萬畫素的超廣角、廣角、望遠三鏡頭，封面螢幕及主螢幕也各有一顆 1000 萬畫素的攝影鏡頭，總共有 5 顆鏡頭。

Galaxy Z Fold2 顏色選擇上有星幻黑和星霧金。南韓市場售價 239.8 萬韓元，約合 2024 美元，將於 9 月 11 至 15 日展開預售。