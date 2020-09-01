AMD推新款入門級顯示卡 週一收盤大漲逾6%

超微半導體 (AMD)(AMD-US) 於上週末悄悄推出一款新的入門級顯示卡，來與 Nvidia 競爭，由於效能及價格均被看好，週一 (31 日)AMD 股價大漲 6.16%，收 90.82 美元。

AMD 股價 (圖表取自 Google)

AMD 上週末在沒有任何其他公告下，在官網發布 Radeon RX 5300 顯示卡，這張卡主要的對手是 Nvidia 的 GeForce GTX 1650 的競爭對手，而且價格更低。

根據官網規格來看，RX 5300 採用 RDNA 架構 Navi 14 核心，配備 3GB 96bit GDDR6 記憶體 ，最高頻寬 168GB/s ，TDP 為 100W，需要外接供電。官網還標示了與 GTX 1650 OC 的比較數據，稱在多款遊戲測試上均處於領先。

此外，RX 5300 官方售價為 129 美元，比 GTX 1650 低 20 美元，比 RX 5500 XT 低 70 美元。

今年在疫情影響之下，筆記型電腦及伺服器銷售均上升，也使 AMD 在 7 月份公布的財報優於預期。 此外，AMD 還提高了當季的財務指引，稱有信心可以滿足強勁的需求。

良好的基本面幫助之下，AMD 在 2020 年全年一直在上漲，今年迄今已上漲 99%。