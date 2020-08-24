報復性消費+三倍券加持 7月零售業營業額終止連5黑

國內疫情趨緩後，掀起一波報復性消費，加上振興三倍券刺激消費奏效，經濟部統計處今 (24) 日公布最新統計，7 月零售業營業額達 3351 億元，年增 2.5%，終止連 5 月負成長；7 月批發業及餐飲業營業額仍呈衰退，但幅度已明顯縮小。

政府日前推出振興三倍券方案，帶動民間商家加乘效應，7 月零售業營業額年增 2.5%，達 3351 億元，其中，百貨公司、便利商店營收均呈現雙位數成長，買氣強強滾。

此外，電子購物及郵購業營收年增 16.4%，主要因消暑家電買氣增溫，以及「宅在家」娛樂商機帶動電競及 3C 產品熱銷；資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業也都呈現正成長。

根據經濟部統計，7 月批發業營業額為 8993 億元，年減 0.7%，其中，汽機車業因部分進口車國外廠停工，影響新車供應，年減 1 成；建材、化學材料、布疋及服飾品業營業額也受到疫情波及，營業額持續下滑。

7 月餐飲業營業額 689 億元，年減幅度縮小至 0.7%，其中，餐館業年增 1%，終止連 5 月負成長，經濟部指出，主要因國內疫情趨緩，且適逢暑假旅遊、聚餐旺季，再加上三倍券上路加持，但外燴及團膳承包業的空廚營收持續受邊境管制衝擊。

展望 8 月，經濟部表示，批發業因疫情蔓延、美中貿易爭端未平，恐抑制部分成長動能；零售業適逢車市進入民俗月前的銷售衝刺期，加上振興措施挹注，預期消費動能持續增溫；而餐飲業受惠父親節及情人節聚餐商機、高溫推升消暑飲品需求，有助營收成長動能延續。