主計處下修我GDP至1.56%為5年低點 明年強彈上看4%

主計處今 (14) 日公布國民所得最新統計和國內經濟情勢展望，預估第 3、4 季經濟成長率 (GDP) 分別為 2.01%、2.56%，併全年 GDP 為 1.56%，下修 0.11 個百分點，為 5 年新低，每人 GDP 為 2 萬 7371 美元，而消費者物價指數 (CPI) 年跌 0.19%；不過，明年 GDP 有望見較大反彈，全年 GDP 預估 3.92%，屆時將是近 10 年來次高。

主計處將第 1 季實質 GDP 從 1.59% 修正為 2.20%，第 2 季從 7 月概估數為 - 0.73% 調升為 - 0.58%，上半年經濟成長率 0.78%，下半年預測成長 2.29%，上修 0.03 個百分點。

不過，主計處提醒，全球疫情能否獲得有效控制、美中貿易戰後續發展、各國財政與貨幣政策效果，以及油價、原物料價格走勢和國際股匯債市波動等，都具不確定性。

從外貿來看，主計處說明，上半年我國出口總值 1580 億美元，年增 0.52%，剔除物價因素後，實質出口量成長 4.83%，下半年半導體、資通和視聽產品出口動能可望延續，加上原物料價格止跌回穩，預測全年商品出口 3289 億美元，年減 0.10%，商品進口則受原物料價格及出口與內需引申需求影響，預測為 2823 億美元，年減 1.18%。

另一方面，因來台旅客和國人出國人次同步劇減，導致服務貿易的旅行收入與支出大幅滑落，估全年實質輸出負成長 2.74%，實質輸入負成長 4.43%。

內需方面，由於疫情催化網購，加上政府推出多項紓困振興措施等，可減緩部分負面影響，估全年民間消費實質負成長 1.44%。

而隨著國內半導體廠商資本支出續增、台商回流、離岸風電與太陽光電等綠能設施持續擴建、電信業者 5G 網路加速布建，以及危老重建與都更等投資活動積極推展等，可望維繫投資動能，預測今年固定投資實質成長 4.65%，明年續成長 1.86%。

物價方面，由於國際油價走跌，全年 CPI 下跌 0.19%，所幸隨著油價走跌幅度收斂，明年可望溫和上漲 1.12%。