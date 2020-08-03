〈中經院發布PMI〉台景氣回溫 7月PMI、NMI疫情後首見同步轉擴張

中經院今 (3) 日公布 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 來到 54.1%，月增 6.9 個百分點，終結連 3 月緊縮，轉為擴張，此外，7 月非製造業經理人指數 (NMI) 也上升至 57.3%，創 6 年來最快擴張速度，也是疫情爆發以來，首見 2 項指數同步轉呈擴張。

PMI、NMI 以 50% 作為榮枯線臨界值，用以研判景氣狀況、產業趨勢及廠商信心。根據中經院調查，7 月製造業 PMI 攀升 6.9 個百分點至 54.1%，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用轉為擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨持續緊縮。

中經院指出，六大產業中，有五大產業皆回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業 (66.9%)、交通工具產業 (61.4%)、化學暨生技醫療產業 (57.1%)、電子暨光學產業 (53.2%) 與基礎原物料產業 (50.7%)。僅電力暨機械設備產業 (47.3%) 仍回報緊縮。

7 月 NMI 續揚 3.3 個百分點至 57.3%，為 2014 年 8 月創編以來最快擴張速度。四項組成指標中，商業活動與新增訂單持續擴張，供應商交貨時間持續上升，人力僱用轉為擴張。

觀察八大產業，有七大產業 NMI 皆呈現擴張，餐飲業 (76.3%)、金融保險業 (64.1%)、零售業 (60.6%) 擴張速度最快，營造暨不動產業、運輸倉儲業、教育暨專業科學業與批發業也都呈現擴張。僅資訊暨通訊傳播業 (44.8%) NMI 呈現緊縮。

至於「未來六個月展望」指數，在 4 月滑落至創編以來最快緊縮速度 (25.7%) 後，緊縮速度持續趨緩，7 月指數續揚 5.2 個百分點，來到 49.3%。中經院院長張傳章表示，儘管製造業景氣逐漸好轉，但台灣是出口貿易導向國家，要說景氣回到正軌尚言之過早。