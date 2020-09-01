南山人壽線上失智關懷影展為期一個月 提供全方位失智照護方案

南山人壽攜手天主教失智老人基金會於今 (9/1) 日起至 30 日止，為期一個月舉辦「憶起幸福—線上失智關懷影展」，邀請全民透過觀影及問答增加對於失智症的認識與關心，共創失智友善的社會環境。南山人壽表示，若民眾瀏覽次數超過 10 萬次，南山人壽即捐款新台幣 50 萬元，協助天主教失智老人基金會推廣失智議題的認知教育。

南山人壽為國內長期重視關心失智疾病議題的保險業者，致力成為國內「失智照護方案的提供者」，包括響應政府失智政策的推動、認知教育的推廣、商品與服務的規劃、公益活動的舉辦等。

南山人壽在推廣失智認知教育延伸到企業文化的形塑，將「失智友善線上課程」成為員工教育訓練的其中一環；同時號召內外勤義工參與失智家庭關懷活動、醫院失智病患服務。今年特別與台北市政府衛生局、台北市立聯合醫院合作，近五百名的客服人員完成失智友善天使的相關時數，也同時加入台北市「失智友善組織」，已達第二階段 - 教育訓練、協助友善服務的資格。

在保險商品與服務方面，南山人壽除了已在今年４月推出「享有壽險及中重度失智保障的終身壽險」的創新商品—「南山人壽憶起幸福終身保險 (DMAL)」；近期將再擴大服務層面，提供已罹患失智疾病的南山人壽保戶免費體驗腦部鍛鍊 APP 服務，該 APP 可幫助已罹患失智疾病的保戶延緩惡化的速度，即使未患有失智者使用也可達到預防的保養效果。

南山人壽長期以來與天主教失智老人基金會一同推廣失智教育，陸續於南山人壽官網建置「樂齡好靠山」—關懷失智專區、合辦全台失智健康講座等，此次舉辦線上失智影展，希望持續號召更多民眾加入關懷失智的行列。南山人壽於 9 至 11 月將再啟動多場的失智預防講座，藉此向保戶傳遞疾病知識、提升風險意識。一步一腳印以實際行動落實失智友善關懷。

本次影展將播放《我親愛的父親》及《與失智共舞》兩部影片。《我親愛的父親》曾入選金馬、金穗獎等影展的觀摩單元，本片由資深演員傅雷、高英軒、王琄、林子熙，以及一群果陀劇團的爺爺奶奶們擔綱演出，精湛的演技巧妙串起失智父親、照顧者、社工不同的長照角色，簡單樸實的字句與畫面，描述照顧者的牽掛。

劇情中，鄰里間的互助，細微與貼心，也呈現出長照服務觸角，深入全台巷弄間的重要性。另一部影片《與失智共舞》則以紀錄的敘事手法，講述三位主角雖然都為失智症所苦，但卻不放棄希望，積極地從面對症病所帶來的不便，並重新建立一個健康的生活型態，延緩失智症。

為鼓勵更多民眾參加，只要觀賞後填答三個基本的失智相關問題即可參加抽獎，獎項包括 Switch + 健身環等獎項；此外，影片瀏覽次數若達 10 萬次，南山人壽將再捐款新台幣 50 萬元予天主教失智老人基金會。

★【我親愛的父親】

當遺忘成為日常，當陌生取代記憶該如何守護情感的溫度？本片入選選金馬、金穗獎等影展的觀摩單元，故事敘述兒子睿嘉為了工作忽略家庭，母親意外過世後搬回家中與父親同住，發現父親的記憶力也漸漸消退。儘管努 - 力想填起時間的黑洞，睿嘉卻不得不面對自己終將一點一滴消失在父親記憶中的事實。

（完整影片線上看 https://www.youtube.com/watch?v=6g-4t7XDATI&t=3s）

★【與失智共舞】

就算我們或家人正為失智症所苦，都不應該放棄希望！影片中的三位主角都正在為失智症所苦，但卻不因此而放棄對生命的希望，不斷的從中學習並積極面對病症所帶來的不便，進而成功面對失智症。影片帶觀眾深入探訪真實故事的失智家庭，看他們如何在絕望中點亮人生的一絲曙光。

（完整影片線上看 https://www.youtube.com/watch?v=Wz8MSMDuxc8 ）