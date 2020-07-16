油價暴跌犧牲品！美又一家石油商申請破產保護　

受新冠 (COVID-19) 疫情和先前原油價格低迷衝擊下，美國石油鑽探商加州資源公司 (CRC-US) 於週三 (15 日) 宣告破產保護，也近幾個月來新一家因油價暴跌尋求破產保護的美國石油商。

該報導指出，在嚴格的鑽探法規、疫情造成需求疲軟、和石油價格戰造成先前低迷的原油市場的情況下，加州資源公司作為加州最大的石油和天然氣生產商，被迫向德州南區的破產法院申請破產保護。

自 2014 年從西方石油 (Occidental Petroleum) 剝離以來，這家加州最大的石油和天然氣生產商就一直受到巨額借款的拖累。

該公司執行長 Todd Stevens 表示：「我們一直在現金流範圍內營運，也減輕了我們從西方石油那裡繼承下來的巨額債務負擔。但是，如今空前的市場情況，包括供過於求和疫情導致的需求減少，迫使我們進一步申請破產保護。」

如同眾多同行一般，加州資源公司為度過危機，削減了生產和資本支出，並在 5 月份時向投資者表示，如果不進行債務重組，該公司可能將無法繼續運營。

上月美國切薩皮克能源公司 (Chesapeake Energy Corporation) 也申請了破產保護，成為近年來申請破產保護的美國最大油氣廠商。

對美國頁岩油企業來說，2020 年無疑是個災難的一年。疫情導致全球需求大跌，加上俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的價格戰，讓美國引以為傲的能源產業遭受雙面夾擊，迫使幾家美國大型石油生產商接連聲請破產。