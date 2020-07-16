疫情趨緩+經濟解封 瑞銀看好油價明年挑戰50美元

今年初新冠肺炎疫情衝擊原油需求，拖累油價一度跳水崩跌，隨著疫情趨緩，經濟活動解封復甦，可望推升油價持續反彈，瑞銀預估，布蘭特原油價格可望在 9 月維持 40 美元區間價位，明年 3 月可望上看 50 美元，明年中旬或有機會挑戰 55 美元。

英國石油公司 (BP) 每年中旬所發布的全球能源報告，去年受經濟成長放緩，加上氣候變化，導致全球能源需求增長放慢至 1.3%，創下 2015 年以來新低紀錄，更低於過去 10 年平均約 1.6% 的增速。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，受到疫情衝擊，今年全球能源需求恐將因此收縮，可能是繼 1980 年後再度出現全年需求負成長的現象。

瑞銀表示，傳統上推升市場能源需求主要靠經濟與人口成長兩大因素，因此儘管疫情衝擊今年能源需求，但受到人口與經濟活動將在未來 10 年繼續增加，特別是新興市場推進城市化，在再生能源有限的情況下，可望持續市場對於能源的消耗及需求。

瑞銀指出，儘管全球以減少利用石油、煤及天然氣等為目標，去年化石燃料消耗占比下跌，但比重仍然高達 84.3%，可再生能源占比則小幅上升至 5%，考量取代化石燃料的成本高昂且過程需時，相關需求在未來 10 年估計繼續增加，但可再生能源同時以前所未有的速度成長。

瑞銀指出，預估布蘭特油價在 9 月底前仍可維持 40 美元價位，明年 3 月可望彈升至 50 美元，明年中目標則進一步挑戰 55 美元。