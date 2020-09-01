〈能源盤後〉前景充斥不確定性 原油逆轉收低 但8月仍第四個月收高

週一 (31 日) 交易，原油期貨價格收低，但隨著能源需求出現復甦跡象，WTI 原油期貨價格連續第四個月收高。

中國服務業數據較預期強勁，支撐早盤油價，但接著廣泛走低，需求前景持續充斥不確定性。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「自第二季反彈初期以來，上升趨勢顯然已失去動力。然而，最低阻力的路徑目前仍在提高，因為技術支撐點已建置在偏低的每桶 40 美元左右。」

「關鍵支撐區域應該能夠阻止另一場大規模需求衝擊，就像 2020 初全球封鎖期間看到的那種大衝擊。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 36 美分或 0.8%，收每桶 42.61 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 53 美分或 1.2%，收每桶 45.28 美元。

隨著全球股市上漲，美股創下 30 多年來最強月度漲幅，原油也不斷月度收高。根據道瓊市場數據，以交易最熱絡的契約計算，美國 WTI 原油本月漲幅 5.8%，為連續第四個月上升。Brent 本月上漲近 4.6%，為連續第五個月上升。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「全球需求水準持續改善，加上美元走疲和供應持續縮減，這些給了市場支撐力，但這市場仍存有大量下行風險。」

OPEC + 高度遵守其減產協議，與此同時美元走疲，ICE 美元指數 8 月下降 1.3%。美元貶值有利於美元計價的大宗商品。

中國國家統計局週一公布，官方非製造業採購經理人指數 8 月份自前月的 54.2 升至 55.2，為該指數在 2 月低於 50 以來，連續第六個月上升。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格下跌 3%，收每加侖 1.2761 美元，本月上漲 7.5%。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 1.7%，收每加侖 1.1961 美元，本月下跌 1.7%。

9 月期貨契約於今日收盤後到期。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 1% ，收每百萬 Btu 2.63 美元，本月升幅 46%，創 2009 年 9 月以降最大單月漲幅。

「8 月初天氣預報稱溫度將會比初始預期高溫許多，這確實天然氣獲得最初上漲動力。」

「在天然氣期貨刷下 2020 年新高紀錄時，出現了新看漲技術動力，進一步支撐 8 月的上升趨勢，同時一連串熱帶風暴和颶風又威脅到墨西哥灣的生產。」

Richey 說，「如果未來幾週溫度仍高於平均水平，支撐異常高的冷氣空調用電量，那麼天然氣市場買盤仍會持續，我們可能看到價格逼近 3 美元。」

隨著時序接近冬天，電力供應的淡季，市場焦點會從高於平均的氣溫轉為低於平均的契約，「如果冬季開始一路寒冷到年底，那漲勢將可延續至創下新高。」