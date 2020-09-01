〈貴金屬盤後〉美元疲軟提振黃金 但連漲5個月後 8月小幅收低

週一 (31 日) 交易，受到美元走疲的支撐，黃金期貨價格收高，但在經過 5 個月連續收高後，8 月金價首見小幅收低。

整體而言，黃金仍被視為在面對新冠疫情時的避險工具，且在上週 Fed 轉為平均通膨目標政策後，黃金吸引更多關注，Fed 將無須再提前升息以防止通膨超過 2%，這樣的做法被視為有利黃金，因為預告了未來是長期低利且通膨上升的環境。

專家表示，市場預期美國和多數已開發國家均處於低利率制度，加上美元疲軟提振了投資人對黃金的需求。

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 週一報告指出，「黃金將持續是美元疲軟的最大受益者之一，所以接下來幾週可望重新測試 2000 美元。」

ICE 美元指數下降 0.3%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.70 美元或 0.2%，收每盎司 1978.60 美元。

交易最熱絡的 12 月白銀期貨價格上漲 80 美分或 2.9%，收每盎司 28.594 美元。

市場樂觀看待新冠病毒潛在治療方式，經濟活動也稍有提升，這些同樣提振白銀胃口，因為白銀具有工業貴金屬的特質。中國衡量商業活動的官方指標 8 月加速成長，非製造業採購經理人指數自前月的 54.2 上升至 55.2。

然而，根據道瓊市場數據，以最近月契約計算，整個 8 月黃金下跌近 0.4%，但白銀漲幅約 18%。

AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 在市場更新報告中提到，投資者「正推遲成長的速度，美國大選的不確定性逐漸成為市場焦點，也是持有黃金和繼續做空美元的原因。」

他認為本週五即將公布的 8 月非農就業數據可能是關鍵事件。

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格上升 1.4%，收每磅 3.0615 美元。本月漲幅 6.8%，收創 2018 年 6 月以來最高。

Zaner Metals 分析師週一指出，期銅交易者「顯然將中國非製造業 PMI 的改善當作是經濟擴大復甦的跡象。」