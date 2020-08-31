東區2800億開發能量中的核心亮點 建國長春「匯泰鴻」

全球仍身陷新冠肺炎衝擊之下，不過台灣防疫控制得宜，在疫情趨緩後，房地產具有的保值效益被突顯，加上利率持續探底、美中衝突加深加速台商資回流推波助瀾，房市重新回到投資市場的焦點，資金狂潮紛紛湧進精華地段、具收益或增值效益、擁有特殊性、稀有性的產品，保值效應帶動一波置產熱潮。

匯泰機構近期在中山區建國北路、長春路口角地推出「匯泰鴻」，吸引不少置產客進駐，由於地段特殊，不少買家都是希望能在市中心、交通便利處有個能夠擺放或展示收藏品、休憇或招待友人的空間，資金潮下多金貴客出籠，加速了精品小宅的銷售，推出二個多月來已有六成銷售率。

台北市中山區以松江路劃分東西兩側，西側的中山北路早期為官道，屬於第一代實業家青睞的區塊；而松江路東側近年來在各大企業、壽險公司及開發商加碼進駐下，如台北學苑舊址興建中壽總部大樓、台塑總部大樓都更重建、富邦入手王朝飯店等，至少有十個以上大型都更開發林立，帶動中山區商圈發展向東位移。

未來在東區翻轉下，預計近 14 個都更案推動，總金額約 2800 億，預料將提供上萬個就業機會，在台商回流、外資投台、辦公都更、以及企業總部再造的條件下，具有自用或置產效益的精華地區房產特別吸啨。建國南北路串聯中山高及北二高，是台北市南北交通的核心樞紐，不少買主看好建國北、長春路口，位處東區 2800 億開發中心的交通便利與地段價值，匯泰鴻勢必成為最受矚目的核心指標建案。

「匯泰鴻」基地位於建國北路、長春路角地，面大同高中永久綠園，規劃地上 13 層、地下 3 層，15～31 坪小坪數產品，買家不乏紅酒、黑膠唱片、公仔的收藏家、頂級音響的愛好者，就是希望在市中心有一個能擺放收藏品、或招待友人的空間；也有不少是公司業務在市區、居住外縣市月的自營商，尋找商務應酬後不用往返外縣市、且能方便接待友賓下榻鄰近飯店聚落的標的。

負責銷售的甲桂林廣告副總經理劉吉祥表示，這一波資金潮確實帶動房市買氣，國際局勢未明，造成股市波動加劇， 以「匯泰鴻」來說，除了很多傳產、金融、科技、醫生自用買盤外，14 坪住宅總價約 1,550 萬元，月租金估計能達 4～4.5 萬元，租金收益率 3% 以上對於高資產族群的資金配置，也具吸引力。